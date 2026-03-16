Руни / © ТСН

Середина березня приносить більше руху у справах і планах. Рунічні символи цього дня говорять про необхідність уважно ставитися до нових пропозицій і не втрачати шансів. Це гарний момент для робочих кроків, фінансових рішень та уточнення домовленостей. Найбільшу користь принесе практичний підхід.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 17 березня 2026 року

Овен — руна Тейваз

Рішучість допоможе просунути важливу справу.

Телець — руна Феху

Може з’явитися фінансова можливість або вигідна пропозиція.

Близнята — руна Ансуз

Важлива новина або розмова змінять ваші плани.

Рак — руна Беркана

Краще зберігати помірний темп і не перевантажувати себе.

Лев — руна Соулу

Ініціатива принесе підтримку та позитивний результат.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей допоможе уникнути неточностей.

Терези — руна Гебо

Домовленість або підтримка принесуть користь.

Скорпіон — руна Альґіз

Потрібно діяти обережно та не поспішати з довірою.

Стрілець — руна Райдо

Новий напрям або поїздка можуть бути перспективними.

Козоріг — руна Отал

Практичність допоможе зміцнити стабільність.

Водолій — руна Дагаз

Новий підхід або ідея допоможуть знайти рішення.

Риби — руна Лагуз

Краще діяти спокійно та не поспішати з висновками.

Руни цього дня радять уважно ставитися до нових можливостей і не відкладати важливі рішення. Саме продумані кроки принесуть результат.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.