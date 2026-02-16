Рунічний гороскоп на 17 лютого 2026 року: Тельцям — вдале рішення, Скорпіонам — важливий знак

Руни / © ТСН

Реклама

Середина лютого — це період, коли багато справ виходять на конкретний етап. Руничні символи цього дня радять спиратися на реальні факти й не поспішати з висновками. День добре підходить для фінансових і робочих рішень, домовленостей і планування. Користь принесуть обдумані кроки.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 17 лютого 2026 року

Овен — руна Тейваз

Рішучі дії допоможуть просунути важливу справу.

Телець — руна Феху

Вдале рішення щодо грошей або покупок.

Реклама

Близнята — руна Ансуз

Інформація чи порада виявляться корисними.

Рак — руна Беркана

Краще берегти сили й не перевантажувати себе.

Лев — руна Соулу

Ініціатива приверне увагу й підтримку.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей дасть перевагу.

Реклама

Терези — руна Гебо

Домовленість або співпраця принесуть результат.

Скорпіон — руна Перт

Важливий знак або новина можуть змінити плани.

Стрілець — руна Райдо

Можлива поїздка або зміна напрямку.

Козоріг — руна Отал

Практичний підхід зміцнить стабільність.

Реклама

Водолій — руна Дагаз

Новий погляд допоможе знайти рішення.

Риби — руна Лагуз

Спокійний темп буде найкращою стратегією.

Руни цього дня радять не поспішати й діяти продумано. Саме уважність сьогодні приносить користь.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.