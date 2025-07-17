ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1209
Час на прочитання
3 хв

Рунічний гороскоп на 17 липня 2025 року: Овнам — лідерство, Левам — сяйво, а Рибам — глибина підсвідомості

17 липня руни вказують на день сили, оновлення та внутрішніх відкриттів — це час дій, чесних рішень і глибокої інтуїції для всіх знаків зодіаку.

Руни

Руни / © ТСН

17 липня — це день, коли руни вказують на пробудження внутрішньої сили, оновлення шляхів і переоцінку цінностей. Це слушний момент, щоб прислухатися до знаків долі, відкрити своє серце новим можливостям і вийти за межі звичного. Руни підкажуть, у чому ваш ресурс, а в чому виклик.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03–20.04)

Руна дня: Тейваз
Значення: сила волі, мужність, боротьба за справедливість
Порада: день вимагає дії, лідерства та чітких рішень. Не відступайте — навіть перед складнощами.
Висновок: упевненість і чесність приведуть до перемоги.

Телець (21.04–20.05)

Руна дня: Феху
Значення: багатство, успіх, матеріальні ресурси
Порада: зверніть увагу на фінанси та власну цінність. Ваші зусилля почнуть давати прибуток.
Висновок: підтримуйте баланс між щедрістю й обачністю.

Близнята (21.05–21.06)

Руна дня: Райдо
Значення: шлях, рух, зміни
Порада: прийшов час діяти — подорожувати, домовлятися, починати нові етапи.
Висновок: зміни підуть вам на користь, якщо не чинити опору.

Рак (22.06–22.07)

Руна дня: Беркана
Значення: зростання, материнство, заспокоєння
Порада: спрямуйте енергію на себе і близьких. День підходить для емоційного зцілення.
Висновок: м’якість — це ваша сила сьогодні.

Лев (23.07–23.08)

Руна дня: Совіло
Значення: сонце, слава, харизма
Порада: не ховайтеся — цей день ваш. Демонструйте таланти, надихайте інших.
Висновок: день сяйва і визнання — будьте у світлі.

Діва (24.08–23.09)

Руна дня: Єра
Значення: врожай, результат циклу
Порада: підсумовуйте, завершуйте, робіть висновки. Сійте нове тільки після аналізу.
Висновок: ви отримуєте те, що виростили раніше.

Терези (24.09–23.10)

Руна дня: Ґебо
Значення: союз, рівновага, обмін
Порада: будуйте зв’язки — це ключ до гармонії. Даруйте щиро — і отримаєте більше.
Висновок: подарунки долі приходять через людей.

Скорпіон (24.10–22.11)

Руна дня: Гагалаз
Значення: руйнація, очищення, оновлення
Порада: прийміть непередбачуване. Воно дає шанс оновити себе.
Висновок: не чиніть опору — краще будувати на новому.

Стрілець (23.11–21.12)

Руна дня: Ейваз
Значення: рух, союз, підтримка
Порада: шукайте опору в собі й оточенні. Спільна мета — ваш ресурс.
Висновок: рухайтеся разом — сила в єдності.

Козоріг (22.12–20.01)

Руна дня: Альґіз
Значення: захист, інтуїція, зв’язок із вищими силами
Порада: дбайте про особисті кордони. Не дозволяйте порушення ваших принципів.
Висновок: ваша мудрість — найкращий захист.

Водолій (21.01–19.02)

Руна дня: Ансуз
Значення: мова, натхнення, зв’язок
Порада: сьогодні варто говорити, писати, слухати. Знання та ідеї допоможуть просунутись.
Висновок: слова мають силу — використовуйте їх мудро.

Риби (20.02–20.03)

Руна дня: Пертро
Значення: таємниця, інтуїція, карма
Порада: заглибтесь у себе. Сни, символи, інтуїтивні відчуття можуть бути ключем.
Висновок: відповіді приховані у вас — дослухайтесь.

Руна дня — Уруз, що символізує силу, витривалість і трансформацію. 17 липня — це день, коли випробування зміцнюють дух, а відкритість до змін веде до оновлення. Відчуйте, як руни працюють не проти вас, а разом з вами. Нехай кожен сьогодні отримає своє послання сили.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
1209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie