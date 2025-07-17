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- Астрологія
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Рунічний гороскоп на 17 липня 2025 року: Овнам — лідерство, Левам — сяйво, а Рибам — глибина підсвідомості
17 липня руни вказують на день сили, оновлення та внутрішніх відкриттів — це час дій, чесних рішень і глибокої інтуїції для всіх знаків зодіаку.
17 липня — це день, коли руни вказують на пробудження внутрішньої сили, оновлення шляхів і переоцінку цінностей. Це слушний момент, щоб прислухатися до знаків долі, відкрити своє серце новим можливостям і вийти за межі звичного. Руни підкажуть, у чому ваш ресурс, а в чому виклик.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21.03–20.04)
Руна дня: Тейваз
Значення: сила волі, мужність, боротьба за справедливість
Порада: день вимагає дії, лідерства та чітких рішень. Не відступайте — навіть перед складнощами.
Висновок: упевненість і чесність приведуть до перемоги.
Телець (21.04–20.05)
Руна дня: Феху
Значення: багатство, успіх, матеріальні ресурси
Порада: зверніть увагу на фінанси та власну цінність. Ваші зусилля почнуть давати прибуток.
Висновок: підтримуйте баланс між щедрістю й обачністю.
Близнята (21.05–21.06)
Руна дня: Райдо
Значення: шлях, рух, зміни
Порада: прийшов час діяти — подорожувати, домовлятися, починати нові етапи.
Висновок: зміни підуть вам на користь, якщо не чинити опору.
Рак (22.06–22.07)
Руна дня: Беркана
Значення: зростання, материнство, заспокоєння
Порада: спрямуйте енергію на себе і близьких. День підходить для емоційного зцілення.
Висновок: м’якість — це ваша сила сьогодні.
Лев (23.07–23.08)
Руна дня: Совіло
Значення: сонце, слава, харизма
Порада: не ховайтеся — цей день ваш. Демонструйте таланти, надихайте інших.
Висновок: день сяйва і визнання — будьте у світлі.
Діва (24.08–23.09)
Руна дня: Єра
Значення: врожай, результат циклу
Порада: підсумовуйте, завершуйте, робіть висновки. Сійте нове тільки після аналізу.
Висновок: ви отримуєте те, що виростили раніше.
Терези (24.09–23.10)
Руна дня: Ґебо
Значення: союз, рівновага, обмін
Порада: будуйте зв’язки — це ключ до гармонії. Даруйте щиро — і отримаєте більше.
Висновок: подарунки долі приходять через людей.
Скорпіон (24.10–22.11)
Руна дня: Гагалаз
Значення: руйнація, очищення, оновлення
Порада: прийміть непередбачуване. Воно дає шанс оновити себе.
Висновок: не чиніть опору — краще будувати на новому.
Стрілець (23.11–21.12)
Руна дня: Ейваз
Значення: рух, союз, підтримка
Порада: шукайте опору в собі й оточенні. Спільна мета — ваш ресурс.
Висновок: рухайтеся разом — сила в єдності.
Козоріг (22.12–20.01)
Руна дня: Альґіз
Значення: захист, інтуїція, зв’язок із вищими силами
Порада: дбайте про особисті кордони. Не дозволяйте порушення ваших принципів.
Висновок: ваша мудрість — найкращий захист.
Водолій (21.01–19.02)
Руна дня: Ансуз
Значення: мова, натхнення, зв’язок
Порада: сьогодні варто говорити, писати, слухати. Знання та ідеї допоможуть просунутись.
Висновок: слова мають силу — використовуйте їх мудро.
Риби (20.02–20.03)
Руна дня: Пертро
Значення: таємниця, інтуїція, карма
Порада: заглибтесь у себе. Сни, символи, інтуїтивні відчуття можуть бути ключем.
Висновок: відповіді приховані у вас — дослухайтесь.
Руна дня — Уруз, що символізує силу, витривалість і трансформацію. 17 липня — це день, коли випробування зміцнюють дух, а відкритість до змін веде до оновлення. Відчуйте, як руни працюють не проти вас, а разом з вами. Нехай кожен сьогодні отримає своє послання сили.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.