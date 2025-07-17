Рунічний гороскоп на 17 липня 2025 року: Овнам — лідерство, Левам — сяйво, а Рибам — глибина підсвідомості

Руни / © ТСН

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17 липня — це день, коли руни вказують на пробудження внутрішньої сили, оновлення шляхів і переоцінку цінностей. Це слушний момент, щоб прислухатися до знаків долі, відкрити своє серце новим можливостям і вийти за межі звичного. Руни підкажуть, у чому ваш ресурс, а в чому виклик.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03–20.04)

Руна дня: Тейваз

Значення: сила волі, мужність, боротьба за справедливість

Порада: день вимагає дії, лідерства та чітких рішень. Не відступайте — навіть перед складнощами.

Висновок: упевненість і чесність приведуть до перемоги.

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Телець (21.04–20.05)

Руна дня: Феху

Значення: багатство, успіх, матеріальні ресурси

Порада: зверніть увагу на фінанси та власну цінність. Ваші зусилля почнуть давати прибуток.

Висновок: підтримуйте баланс між щедрістю й обачністю.

Близнята (21.05–21.06)

Руна дня: Райдо

Значення: шлях, рух, зміни

Порада: прийшов час діяти — подорожувати, домовлятися, починати нові етапи.

Висновок: зміни підуть вам на користь, якщо не чинити опору.

Рак (22.06–22.07)

Руна дня: Беркана

Значення: зростання, материнство, заспокоєння

Порада: спрямуйте енергію на себе і близьких. День підходить для емоційного зцілення.

Висновок: м’якість — це ваша сила сьогодні.

Лев (23.07–23.08)

Руна дня: Совіло

Значення: сонце, слава, харизма

Порада: не ховайтеся — цей день ваш. Демонструйте таланти, надихайте інших.

Висновок: день сяйва і визнання — будьте у світлі.

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Діва (24.08–23.09)

Руна дня: Єра

Значення: врожай, результат циклу

Порада: підсумовуйте, завершуйте, робіть висновки. Сійте нове тільки після аналізу.

Висновок: ви отримуєте те, що виростили раніше.

Терези (24.09–23.10)

Руна дня: Ґебо

Значення: союз, рівновага, обмін

Порада: будуйте зв’язки — це ключ до гармонії. Даруйте щиро — і отримаєте більше.

Висновок: подарунки долі приходять через людей.

Скорпіон (24.10–22.11)

Руна дня: Гагалаз

Значення: руйнація, очищення, оновлення

Порада: прийміть непередбачуване. Воно дає шанс оновити себе.

Висновок: не чиніть опору — краще будувати на новому.

Стрілець (23.11–21.12)

Руна дня: Ейваз

Значення: рух, союз, підтримка

Порада: шукайте опору в собі й оточенні. Спільна мета — ваш ресурс.

Висновок: рухайтеся разом — сила в єдності.

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Козоріг (22.12–20.01)

Руна дня: Альґіз

Значення: захист, інтуїція, зв’язок із вищими силами

Порада: дбайте про особисті кордони. Не дозволяйте порушення ваших принципів.

Висновок: ваша мудрість — найкращий захист.

Водолій (21.01–19.02)

Руна дня: Ансуз

Значення: мова, натхнення, зв’язок

Порада: сьогодні варто говорити, писати, слухати. Знання та ідеї допоможуть просунутись.

Висновок: слова мають силу — використовуйте їх мудро.

Риби (20.02–20.03)

Руна дня: Пертро

Значення: таємниця, інтуїція, карма

Порада: заглибтесь у себе. Сни, символи, інтуїтивні відчуття можуть бути ключем.

Висновок: відповіді приховані у вас — дослухайтесь.

Руна дня — Уруз, що символізує силу, витривалість і трансформацію. 17 липня — це день, коли випробування зміцнюють дух, а відкритість до змін веде до оновлення. Відчуйте, як руни працюють не проти вас, а разом з вами. Нехай кожен сьогодні отримає своє послання сили.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.