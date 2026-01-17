ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 17 січня 2025 року: Дівам — завершення справ, Стрільцям — новий маршрут

17 січня руни вказують на день, коли варто підбити підсумки й довести до кінця те, що тягнеться вже давно. Події підштовхнуть до практичних рішень, уточнення планів і зміни підходу там, де старі методи не працюють. Це вдалий час для завершень і нового старту без поспіху.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

17 січня — день, коли важливо не розкидатися, а завершити головне. Руничні символи радять працювати з підсумками, уточнювати плани й рухатися вперед у практичному темпі.

Овен — руна Тейваз

Рішучий крок. День підходить для сміливого рішення, якщо ви готові відповідати за результат.

Телець — руна Феху

Користь і ресурси. Варто зайнятися фінансами, покупками або справами, що дають конкретний ефект.

Близнята — руна Ансуз

Розмова, яка все розставить по місцях. Сьогодні важливо говорити прямо й не залишати двозначностей.

Рак — руна Беркана

Відновлення і турбота. День сприяє сімейним справам, підтримці близьких і спокійному темпу.

Лев — руна Соулу

Впевненість і натхнення. Ви зможете вести інших за собою, якщо не почнете сумніватися у власній позиції.

Діва — руна Єра

Завершення справ. Ви отримаєте результат або зрозумієте, що певний етап настав час закривати.

Терези — руна Гебо

Домовленість і баланс. День сприятливий для компромісу, партнерських рішень і вирівнювання стосунків.

Скорпіон — руна Альґіз

Захист меж. Краще не відкривати всі плани одразу та уникати ситуацій, де на вас тиснуть.

Стрілець — руна Райдо

Новий маршрут. Можлива поїздка, зміна планів або рішення рухатися іншим шляхом.

Козоріг — руна Отал

Стабільність і опора. День підходить для домашніх питань, планування й зміцнення позицій.

Водолій — руна Дагаз

Різка зміна підходу. Ви можете побачити ситуацію інакше та швидко ухвалити нове рішення.

Риби — руна Лагуз

Спокійний ритм. Краще діяти без поспіху й не втручатися в процеси, які ще формуються.

Руни цього дня підкреслюють значення завершення й корекції маршруту. Сьогодні корисно закривати старі справи, фіксувати домовленості та обирати шлях, який справді працює.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

