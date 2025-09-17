Рунічний гороскоп на 17 вересня 2025 року: Ракам — новий імпульс, Водоліям — інтуїція

Руни / © ТСН

Руни допомагають краще зрозуміти енергії дня та вчасно побачити приховані можливості. Вони нагадують, що навіть у звичайних обставинах можна знайти ключ до зростання й гармонії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за всіма знаками Зодіаку

Овен — руна Соулу

Сила й енергія на вашому боці. Це день активних рішень та ясності.

Телець — руна Йера

Ваші старання дають результати. Настав час підбивати проміжні підсумки.

Близнята — руна Вуньйо

Гармонія у стосунках і внутрішня радість стануть вашим ресурсом.

Рак — руна Інгуз

Новий початок чи ідея сьогодні набере сили. Сміливо рухайтеся вперед.

Лев — руна Феху

Фокус на ресурсах — як матеріальних, так і духовних. Використовуйте їх мудро.

Діва — руна Кеназ

Ясність допоможе розставити пріоритети. День сприятливий для нових рішень.

Терези — руна Гебо

Партнерство й взаємність допоможуть знайти потрібну підтримку.

Скорпіон — руна Турисаз

Варто проявити обережність. Чітко визначайте власні межі.

Стрілець — руна Райдо

Час для руху й планування. Навіть невеликі зміни принесуть користь.

Козоріг — руна Ейваз

Стійкість і терпіння стануть вашою силою. Не поспішайте з висновками.

Водолій — руна Лагуз

Інтуїція підкаже правильний шлях. Слухайте внутрішній голос.

Риби — руна Пердро

Несподіванка може відкрити нові можливості. Приймайте знаки долі.

17 вересня 2025 року руни нагадують: важливо довіряти інтуїції, зберігати рівновагу й не боятися нових початків. Сьогодні закладається фундамент майбутніх змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

