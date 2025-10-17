- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний гороскоп на 17 жовтня 2025 року: Левам — підтримка, Стрільцям — нові відкриття
17 жовтня — день, коли руни приносять енергію руху й довіри. Леви отримають підтримку у важливих справах, а Стрільці — побачать нові можливості, які відкривають шлях до змін.
Сьогодні важливо прислухатись до себе і не боятись зробити перший крок. Руни вказують на початок циклу оновлення — час, коли минуле завершується, а нове лише починає розкриватися.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Уруз
Сила й енергія супроводжують вас. Гарний день для дій і прийняття рішень.
Телець — руна Йера
Усе йде за планом. Ваші зусилля приносять заслужений результат.
Близнята — руна Ансуз
Отримайте натхнення через спілкування — хтось може підказати правильний шлях.
Рак — руна Беркана
У вашому житті визріває щось нове. Добрий день для домашніх справ.
Лев — руна Гебо
Співпраця, допомога чи підтримка від близьких принесуть вам стабільність.
Діва — руна Ейваз
Тримайте рівновагу. Витримка та терпіння допоможуть уникнути помилок.
Терези — руна Вуньйо
День радості та легкості. Можливе приємне спілкування чи зустріч.
Скорпіон — руна Турисаз
Не поспішайте реагувати. Мудрість — у виважених діях.
Стрілець — руна Райдо
Нові події, рух або ідея допоможуть змінити ваш курс на краще.
Козоріг — руна Інгуз
Завершення старого етапу. Готуйтеся до нових можливостей.
Водолій — руна Кеназ
Ясність і натхнення. Сьогодні ви побачите розв’язання складного питання.
Риби — руна Лагуз
Інтуїція підкаже, коли діяти, а коли краще зачекати.
17 жовтня 2025 року — день спокою, розуміння й м’якого переходу. Руни радять не поспішати, а зосередитися на стабільності, довірі до процесу та взаємній підтримці.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
