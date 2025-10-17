ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Рунічний гороскоп на 17 жовтня 2025 року: Левам — підтримка, Стрільцям — нові відкриття

17 жовтня — день, коли руни приносять енергію руху й довіри. Леви отримають підтримку у важливих справах, а Стрільці — побачать нові можливості, які відкривають шлях до змін.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Сьогодні важливо прислухатись до себе і не боятись зробити перший крок. Руни вказують на початок циклу оновлення — час, коли минуле завершується, а нове лише починає розкриватися.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Уруз
    Сила й енергія супроводжують вас. Гарний день для дій і прийняття рішень.

  • Телець — руна Йера
    Усе йде за планом. Ваші зусилля приносять заслужений результат.

  • Близнята — руна Ансуз
    Отримайте натхнення через спілкування — хтось може підказати правильний шлях.

  • Рак — руна Беркана
    У вашому житті визріває щось нове. Добрий день для домашніх справ.

  • Лев — руна Гебо
    Співпраця, допомога чи підтримка від близьких принесуть вам стабільність.

  • Діва — руна Ейваз
    Тримайте рівновагу. Витримка та терпіння допоможуть уникнути помилок.

  • Терези — руна Вуньйо
    День радості та легкості. Можливе приємне спілкування чи зустріч.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Не поспішайте реагувати. Мудрість — у виважених діях.

  • Стрілець — руна Райдо
    Нові події, рух або ідея допоможуть змінити ваш курс на краще.

  • Козоріг — руна Інгуз
    Завершення старого етапу. Готуйтеся до нових можливостей.

  • Водолій — руна Кеназ
    Ясність і натхнення. Сьогодні ви побачите розв’язання складного питання.

  • Риби — руна Лагуз
    Інтуїція підкаже, коли діяти, а коли краще зачекати.

17 жовтня 2025 року — день спокою, розуміння й м’якого переходу. Руни радять не поспішати, а зосередитися на стабільності, довірі до процесу та взаємній підтримці.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

