Рунічний гороскоп на 17 жовтня 2025 року: Левам — підтримка, Стрільцям — нові відкриття

Сьогодні важливо прислухатись до себе і не боятись зробити перший крок. Руни вказують на початок циклу оновлення — час, коли минуле завершується, а нове лише починає розкриватися.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Уруз

Сила й енергія супроводжують вас. Гарний день для дій і прийняття рішень.

Телець — руна Йера

Усе йде за планом. Ваші зусилля приносять заслужений результат.

Близнята — руна Ансуз

Отримайте натхнення через спілкування — хтось може підказати правильний шлях.

Рак — руна Беркана

У вашому житті визріває щось нове. Добрий день для домашніх справ.

Лев — руна Гебо

Співпраця, допомога чи підтримка від близьких принесуть вам стабільність.

Діва — руна Ейваз

Тримайте рівновагу. Витримка та терпіння допоможуть уникнути помилок.

Терези — руна Вуньйо

День радості та легкості. Можливе приємне спілкування чи зустріч.

Скорпіон — руна Турисаз

Не поспішайте реагувати. Мудрість — у виважених діях.

Стрілець — руна Райдо

Нові події, рух або ідея допоможуть змінити ваш курс на краще.

Козоріг — руна Інгуз

Завершення старого етапу. Готуйтеся до нових можливостей.

Водолій — руна Кеназ

Ясність і натхнення. Сьогодні ви побачите розв’язання складного питання.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція підкаже, коли діяти, а коли краще зачекати.

17 жовтня 2025 року — день спокою, розуміння й м’якого переходу. Руни радять не поспішати, а зосередитися на стабільності, довірі до процесу та взаємній підтримці.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.