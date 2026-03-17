Астрологія
10
2 хв

Рунічний гороскоп на 18 березня 2026 року: Скорпіонам — різка зміна, Тельцям — грошове рішення

18 березня 2026 року руни вказують на день несподіваних подій і рішень, які можуть змінити плани.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Середина тижня часто приносить моменти, коли доводиться швидко реагувати на обставини. Рунічні символи цього дня говорять про зміни, нові можливості й необхідність діяти впевнено. Це гарний час для фінансових рішень, робочих кроків і перегляду пріоритетів. Головне — не ігнорувати сигнали.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 18 березня 2026 року

Овен — руна Уруз

Енергії вистачить для активних дій і швидких рішень.

Телець — руна Феху

Грошове рішення або вигідна пропозиція можуть з’явитися несподівано.

Близнята — руна Ансуз

Новина або розмова можуть кардинально вплинути на плани.

Рак — руна Беркана

Краще зберігати спокій і не перевантажувати себе.

Лев — руна Соулу

Ініціатива принесе результат і приверне увагу.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей допоможе уникнути втрат.

Терези — руна Гебо

Домовленість або підтримка принесуть користь.

Скорпіон — руна Хагалаз

Різка зміна подій може змінити ваші плани.

Стрілець — руна Райдо

Новий напрям або поїздка можуть бути перспективними.

Козоріг — руна Наутиз

Фінансові питання потребуватимуть дисципліни і контролю.

Водолій — руна Дагаз

Нова ідея може змінити ситуацію.

Риби — руна Перт

Несподіваний знак або подія можуть дати підказку.

Руни цього дня радять бути готовими до змін і швидко реагувати на події. Саме уважність і рішучість допоможуть отримати результат.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

