Рунічний гороскоп на 18 липня 2025 року: Овнам — сила, Ракам — затишок, а Рибам — глибини підсвідомого

Руни / © ТСН

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З 18 липня 2025 року розпочинається ретроградний Меркурій у Львові — до 11 серпня комунікації, договори, схеми підуть “у зворотну” — час ревізії та переосмислення. Окрім того, Місяць у Скорпіоні посилює інтуїцію, емоційну напругу і бажання контролю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Нижче – рунічний гороскоп на 18 липня 2025:

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Овен (21.03–20.04)

Руна дня: Тейваз – рішучість, лідерство.

Сигнал дня: не поспішайте штурмувати. Ідеї почекають — зараз краще завершувати й систематизувати. Уникайте конфліктів, особливо з авторитетами.

Телець (21.04–20.05)

Руна дня: Феху – матеріальний достаток, прибуток.

Фінансова сфера вимагає уваги: перевіряйте документи, не беріться за значні угоди. Підійде період рутинної роботи, без ризиків .

👥 Близнюки (21.05–21.06)

Руна дня: Ансуз – слово і комунікація.

Привітливий до спілкування час, але можуть збивати орієнтири через ретроградний Меркурій. Перевіряйте інформацію і зберігайте спокій у текстах, дзвінках.

Рак (22.06–22.07)

Руна дня: Беркана – зцілення, дім, сім’я.

День заглиблення і гармонії вдома. Уникайте драм, прямолінійної критики. Тиша — ваш союзник.

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Лев (23.07–22.08)

Руна дня: Соулу – світло, харизма.

Попри ретроградність комунікацій, у вас вдалі хвилі — для домашніх справ, перегляду власних цінностей. Не підписуйте угод, але говоріть щиро, натхненно.

Діва (23.08–22.09)

Руна дня: Йера – урожай, результати.

Час підбиття підсумків. Ідеально для аналізу, навчання або завершення справ, на які не вистачало часу.

Терези (23.09–22.10)

Руна дня: Гебо – подарунок, баланс.

Ваша сила — в гармонії та обміні. Підходить для корекції стосунків, без великих фінансових ризиків.

Скорпіон (23.10–21.11)

Руна дня: Гагалаз – очищення, непередбачувані зміни.

Підсилена інтуїція і внутрішні процеси; однак очікуйте несподіванок – перевіряйте факти, не реагуйте емоційно.

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Стрілець (22.11–21.12)

Руна дня: Ейваз – рух, підтримка.

Час для внутрішнього перезавантаження. Не розпочинайте нові проєкти — краще зберігайте баланс і слухайте інтуїцію.

Козоріг (22.12–19.01)

Руна дня: Альгиз – захист, інтуїція.

Ваша сила — стратегічне планування. Будьте пильні у стосунках і в документах. Увечері — режим “цифрової тиші”.

Водолій (20.01–18.02)

Руна дня: Ансуз – мова, ідеї.

Прекрасний момент для спілкування й обміну думками, але ретельно перевіряйте слова і договори.

Риби (19.02–20.03)

Руна дня: Пертро – інтуїція, приховане.

Глибокий інтуїтивний підхід. Уникайте великих очікувань — прислухайтеся до себе й інформації з минулого та мрій.

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Загальні поради на 18.07.2025

Ретроградний Меркурій (до 11 серпня) : час для перегляду планів, не починайте нове — довіряйте вже вивіреному.

Місяць у Скорпіоні: день глибокий, інтуїтивний, трохи тривожний — не руште з місця без перевірки фактів.

Порада дня: розмірений, але уважний рунічний день — орієнтуйтесь на внутрішній ритм, звіряйте слова з думками, перевіряйте факти і не поспішайте.

Нехай руни ведуть вашу мудрість і наповнять цей день сенсом і безпекою.