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Рунічний гороскоп на 18 липня 2025 року: Овнам — сила, Ракам — затишок, а Рибам — глибини підсвідомого
18 липня 2025 року — день, коли руни закликають до обережності у словах і рішеннях: початок ретроградного Меркурія з Місяцем у Скорпіоні створює особливий простір для переосмислення, інтуїції та завершення.
З 18 липня 2025 року розпочинається ретроградний Меркурій у Львові — до 11 серпня комунікації, договори, схеми підуть “у зворотну” — час ревізії та переосмислення. Окрім того, Місяць у Скорпіоні посилює інтуїцію, емоційну напругу і бажання контролю.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Нижче – рунічний гороскоп на 18 липня 2025:
Овен (21.03–20.04)
Руна дня: Тейваз – рішучість, лідерство.
Сигнал дня: не поспішайте штурмувати. Ідеї почекають — зараз краще завершувати й систематизувати. Уникайте конфліктів, особливо з авторитетами.
Телець (21.04–20.05)
Руна дня: Феху – матеріальний достаток, прибуток.
Фінансова сфера вимагає уваги: перевіряйте документи, не беріться за значні угоди. Підійде період рутинної роботи, без ризиків .
👥 Близнюки (21.05–21.06)
Руна дня: Ансуз – слово і комунікація.
Привітливий до спілкування час, але можуть збивати орієнтири через ретроградний Меркурій. Перевіряйте інформацію і зберігайте спокій у текстах, дзвінках.
Рак (22.06–22.07)
Руна дня: Беркана – зцілення, дім, сім’я.
День заглиблення і гармонії вдома. Уникайте драм, прямолінійної критики. Тиша — ваш союзник.
Лев (23.07–22.08)
Руна дня: Соулу – світло, харизма.
Попри ретроградність комунікацій, у вас вдалі хвилі — для домашніх справ, перегляду власних цінностей. Не підписуйте угод, але говоріть щиро, натхненно.
Діва (23.08–22.09)
Руна дня: Йера – урожай, результати.
Час підбиття підсумків. Ідеально для аналізу, навчання або завершення справ, на які не вистачало часу.
Терези (23.09–22.10)
Руна дня: Гебо – подарунок, баланс.
Ваша сила — в гармонії та обміні. Підходить для корекції стосунків, без великих фінансових ризиків.
Скорпіон (23.10–21.11)
Руна дня: Гагалаз – очищення, непередбачувані зміни.
Підсилена інтуїція і внутрішні процеси; однак очікуйте несподіванок – перевіряйте факти, не реагуйте емоційно.
Стрілець (22.11–21.12)
Руна дня: Ейваз – рух, підтримка.
Час для внутрішнього перезавантаження. Не розпочинайте нові проєкти — краще зберігайте баланс і слухайте інтуїцію.
Козоріг (22.12–19.01)
Руна дня: Альгиз – захист, інтуїція.
Ваша сила — стратегічне планування. Будьте пильні у стосунках і в документах. Увечері — режим “цифрової тиші”.
Водолій (20.01–18.02)
Руна дня: Ансуз – мова, ідеї.
Прекрасний момент для спілкування й обміну думками, але ретельно перевіряйте слова і договори.
Риби (19.02–20.03)
Руна дня: Пертро – інтуїція, приховане.
Глибокий інтуїтивний підхід. Уникайте великих очікувань — прислухайтеся до себе й інформації з минулого та мрій.
Загальні поради на 18.07.2025
Ретроградний Меркурій (до 11 серпня): час для перегляду планів, не починайте нове — довіряйте вже вивіреному.
Місяць у Скорпіоні: день глибокий, інтуїтивний, трохи тривожний — не руште з місця без перевірки фактів.
Порада дня: розмірений, але уважний рунічний день — орієнтуйтесь на внутрішній ритм, звіряйте слова з думками, перевіряйте факти і не поспішайте.
Нехай руни ведуть вашу мудрість і наповнять цей день сенсом і безпекою.