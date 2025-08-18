Рунічний гороскоп на 18 серпня 2025 року: Рибам — нові ідеї, Ракам — підтримка близьких

Руни / © ТСН

Руни — це символи, які вказують на приховані процеси у нашому житті. Вони нагадують про зв’язок із внутрішньою інтуїцією та ритмом світу. Сьогодні вони підсвічують теми партнерства, оновлення та відвертості.

Прогноз для знаків Зодіаку

Овен. Руна Гебо вказує на важливість рівноправного партнерства. День підходить для домовленостей та чесних розмов.

Телець. Під впливом руни Вуньйо ви відчуєте легкість і гармонію. Радість прийде через прості приємні моменти.

Близнята. Руна Кеназ дає натхнення та ясність. Це слушний час для творчих пошуків і нових ідей.

Рак. Руна Манназ підкреслює підтримку з боку оточення. Варто провести день поруч із людьми, які вам близькі.

Лев. Руна Йера символізує результати зусиль. Сьогодні ви зможете побачити плоди своєї роботи.

Діва. Завдяки руні Соулу ви отримаєте приплив енергії. День сприятливий для впевнених рішень.

Терези. Руна Альґіз закликає берегти власні межі. Займіться собою та не поспішайте втручатися в чужі справи.

Скорпіон. Руна Ехваз вказує на поступ і рух уперед. Співпраця з іншими допоможе досягти бажаного швидше.

Стрілець. Руна Турисаз може принести випробування. Важливо діяти уважно й не піддаватися імпульсивності.

Козоріг. Руна Пертро відкриває нові факти чи несподівані обставини. Можливі несподівані новини.

Водолій. Руна Іса символізує паузу. Це час для переосмислення та невеликого відпочинку.

Риби. Руна Дагаз підказує: день принесе нові ідеї та інший погляд на звичні речі. Ви можете знайти рішення, яке давно шукали.

18 серпня 2025 року руни радять уважніше ставитися до сигналів навколо та зважати на слова тих, хто поряд. Це день, коли нові ідеї та щирі розмови допоможуть рухатися далі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

