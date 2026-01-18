Рунічний гороскоп на 18 січня 2025 року: Овнам — сміливий крок, Козорогам — зміцнення позицій

Руни / © ТСН

18 січня — день, коли важливо не розпорошуватися. Руничні символи радять обрати головну мету, діяти впевнено та берегти ресурс.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 18 січня 2025 року

Овен — руна Уруз

Сміливий крок дасть результат. День сприяє активності та рішучим діям, якщо ви чітко розумієте мету.

Телець — руна Феху

Ресурс і користь. Варто зосередитися на фінансах, покупках або справах, що приносять практичний ефект.

Близнята — руна Ансуз

Важлива розмова. Сьогодні добре вирішувати питання через переговори, уточнення й чіткі формулювання.

Рак — руна Беркана

Турбота і відновлення. День підходить для спокійного ритму, сімейних справ і підтримки близьких.

Лев — руна Соулу

Впевненість і натхнення. Ви зможете бути помітними й переконливими, якщо не знижуватимете планку.

Діва — руна Кеназ

Робота з деталями. День сприятливий для перевірок, документів і наведення ладу в дрібницях.

Терези — руна Гебо

Домовленість і баланс. Можливе партнерське рішення або компроміс, який принесе полегшення.

Скорпіон — руна Альґіз

Захист меж. Краще не впускати зайвих людей у ваші плани й тримати дистанцію з тими, хто тисне.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміна планів. Можливі поїздки або новий маршрут у справах, який виявиться зручнішим.

Козоріг — руна Отал

Зміцнення позицій. День підходить для стабільних рішень, домашніх справ і довгострокового планування.

Водолій — руна Дагаз

Поворот у планах. Ви можете швидко змінити підхід і знайти інший, більш ефективний варіант.

Риби — руна Лагуз

Спокійний темп. Варто діяти м’яко й без поспіху, не втручаючись у процеси, які ще формуються.

Руни цього дня підкреслюють значення рішучості та практичного підходу. Сьогодні корисно зміцнювати позиції, фіксувати результат і не відкладати те, що давно потребує дії.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.