Рунічний гороскоп на 18 вересня 2025 року: Левам — підсумки, Рибам — новий шанс

Руничні символи цього дня підкреслюють важливість гармонії та уважності до деталей. Для когось день стане часом завершень, для когось — відкриттям нового.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Важливі рішення потребують рішучості. Дійте чесно та впевнено.

Телець — руна Ейваз

Стійкість і витримка допоможуть пройти складні моменти. Не поспішайте.

Близнята — руна Вуньйо

Радість і гармонія супроводжуватимуть вас у справах. Це день легкого спілкування.

Рак — руна Лагуз

Інтуїція допоможе знайти правильне рішення. Прислухайтесь до відчуттів.

Лев — руна Йера

Час побачити результати своєї роботи. Це день підбиття підсумків.

Діва — руна Кеназ

Ясність і натхнення дадуть поштовх для нових ідей.

Терези — руна Гебо

Взаємність і партнерство принесуть користь. Діліться ресурсами чесно.

Скорпіон — руна Турисаз

День потребує обережності. Тримайте чіткі межі у стосунках.

Стрілець — руна Райдо

Подорожі чи нові проєкти будуть успішними, якщо планувати заздалегідь.

Козоріг — руна Соулу

Сила й енергія допоможуть вирішити важливі справи. Це день ясності.

Водолій — руна Інгуз

Сприятливий час для нових початків. Ваші ідеї матимуть розвиток.

Риби — руна Пердро

Несподіванка чи випадковість може стати шансом. Використайте її мудро.

18 вересня 2025 року руни радять: дійте з витримкою, довіряйте інтуїції та цінуйте підсумки власних зусиль. Для одних цей день стане моментом завершення, для інших — новим стартом.

