ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 18 вересня 2025 року: Левам — підсумки, Рибам — новий шанс

18 вересня — день, коли варто підбивати підсумки й звертати увагу на знаки долі. Леви отримають результати своїх старань, а Риби зможуть скористатися несподіваним шансом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руничні символи цього дня підкреслюють важливість гармонії та уважності до деталей. Для когось день стане часом завершень, для когось — відкриттям нового.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    Важливі рішення потребують рішучості. Дійте чесно та впевнено.

  • Телець — руна Ейваз
    Стійкість і витримка допоможуть пройти складні моменти. Не поспішайте.

  • Близнята — руна Вуньйо
    Радість і гармонія супроводжуватимуть вас у справах. Це день легкого спілкування.

  • Рак — руна Лагуз
    Інтуїція допоможе знайти правильне рішення. Прислухайтесь до відчуттів.

  • Лев — руна Йера
    Час побачити результати своєї роботи. Це день підбиття підсумків.

  • Діва — руна Кеназ
    Ясність і натхнення дадуть поштовх для нових ідей.

  • Терези — руна Гебо
    Взаємність і партнерство принесуть користь. Діліться ресурсами чесно.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    День потребує обережності. Тримайте чіткі межі у стосунках.

  • Стрілець — руна Райдо
    Подорожі чи нові проєкти будуть успішними, якщо планувати заздалегідь.

  • Козоріг — руна Соулу
    Сила й енергія допоможуть вирішити важливі справи. Це день ясності.

  • Водолій — руна Інгуз
    Сприятливий час для нових початків. Ваші ідеї матимуть розвиток.

  • Риби — руна Пердро
    Несподіванка чи випадковість може стати шансом. Використайте її мудро.

18 вересня 2025 року руни радять: дійте з витримкою, довіряйте інтуїції та цінуйте підсумки власних зусиль. Для одних цей день стане моментом завершення, для інших — новим стартом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie