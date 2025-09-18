- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 18 вересня 2025 року: Левам — підсумки, Рибам — новий шанс
18 вересня — день, коли варто підбивати підсумки й звертати увагу на знаки долі. Леви отримають результати своїх старань, а Риби зможуть скористатися несподіваним шансом.
Руничні символи цього дня підкреслюють важливість гармонії та уважності до деталей. Для когось день стане часом завершень, для когось — відкриттям нового.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Тейваз
Важливі рішення потребують рішучості. Дійте чесно та впевнено.
Телець — руна Ейваз
Стійкість і витримка допоможуть пройти складні моменти. Не поспішайте.
Близнята — руна Вуньйо
Радість і гармонія супроводжуватимуть вас у справах. Це день легкого спілкування.
Рак — руна Лагуз
Інтуїція допоможе знайти правильне рішення. Прислухайтесь до відчуттів.
Лев — руна Йера
Час побачити результати своєї роботи. Це день підбиття підсумків.
Діва — руна Кеназ
Ясність і натхнення дадуть поштовх для нових ідей.
Терези — руна Гебо
Взаємність і партнерство принесуть користь. Діліться ресурсами чесно.
Скорпіон — руна Турисаз
День потребує обережності. Тримайте чіткі межі у стосунках.
Стрілець — руна Райдо
Подорожі чи нові проєкти будуть успішними, якщо планувати заздалегідь.
Козоріг — руна Соулу
Сила й енергія допоможуть вирішити важливі справи. Це день ясності.
Водолій — руна Інгуз
Сприятливий час для нових початків. Ваші ідеї матимуть розвиток.
Риби — руна Пердро
Несподіванка чи випадковість може стати шансом. Використайте її мудро.
18 вересня 2025 року руни радять: дійте з витримкою, довіряйте інтуїції та цінуйте підсумки власних зусиль. Для одних цей день стане моментом завершення, для інших — новим стартом.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
