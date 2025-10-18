ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 18 жовтня 2025 року: Дівам — підтримка, Водоліям — новий погляд

18 жовтня принесе спокій та усвідомлення. Діви отримають підтримку, яка допоможе рухатися далі, а Водолії — новий погляд на ситуацію, що дозволить побачити інші можливості.

Олена Кузьмич
Руни цього дня нагадують про важливість внутрішньої рівноваги та поступовості. Краще ухвалювати рішення обдумано, не форсуючи події — інтуїція покаже правильний напрямок.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Уруз
    Час діяти з упевненістю. Успіх приходить через рішучість.

  • Телець — руна Йера
    Результати визрівають. День підходить для завершення справ.

  • Близнята — руна Ансуз
    Зверніть увагу на слова й сигнали — у них прихована відповідь.

  • Рак — руна Беркана
    Турбота та м’яке відновлення енергії стануть вашим ресурсом.

  • Лев — руна Соулу
    Ваша енергія підсилюється. Добрий момент для ініціатив.

  • Діва — руна Гебо
    Підтримка від людей поруч посилить упевненість у ваших діях.

  • Терези — руна Інгуз
    Старі процеси завершуються. Народжується щось нове.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Дійте обережно. Спостереження сьогодні ефективніше за кроки.

  • Стрілець — руна Райдо
    Прийміть зміни в русі — новий напрям відкриє перспективи.

  • Козоріг — руна Феу
    Можливі матеріальні здобутки або відчуття стабільності.

  • Водолій — руна Кеназ
    Прозріння чи ідея допоможуть побачити новий шлях.

  • Риби — руна Лагуз
    Довіртесь внутрішньому відчуттю — інтуїція не підведе.

18 жовтня 2025 року — день внутрішньої тиші, м’яких змін і усвідомлених кроків. Руни підказують: не поспішайте, а дійте з довірою до процесу — тоді з’являться рішення, яких ви шукаєте.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

