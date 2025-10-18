Рунічний гороскоп на 18 жовтня 2025 року: Дівам — підтримка, Водоліям — новий погляд

Руни / © ТСН

Реклама

Руни цього дня нагадують про важливість внутрішньої рівноваги та поступовості. Краще ухвалювати рішення обдумано, не форсуючи події — інтуїція покаже правильний напрямок.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Уруз

Час діяти з упевненістю. Успіх приходить через рішучість.

Телець — руна Йера

Результати визрівають. День підходить для завершення справ.

Близнята — руна Ансуз

Зверніть увагу на слова й сигнали — у них прихована відповідь.

Рак — руна Беркана

Турбота та м’яке відновлення енергії стануть вашим ресурсом.

Лев — руна Соулу

Ваша енергія підсилюється. Добрий момент для ініціатив.

Діва — руна Гебо

Підтримка від людей поруч посилить упевненість у ваших діях.

Терези — руна Інгуз

Старі процеси завершуються. Народжується щось нове.

Скорпіон — руна Турисаз

Дійте обережно. Спостереження сьогодні ефективніше за кроки.

Стрілець — руна Райдо

Прийміть зміни в русі — новий напрям відкриє перспективи.

Козоріг — руна Феу

Можливі матеріальні здобутки або відчуття стабільності.

Водолій — руна Кеназ

Прозріння чи ідея допоможуть побачити новий шлях.

Риби — руна Лагуз

Довіртесь внутрішньому відчуттю — інтуїція не підведе.

18 жовтня 2025 року — день внутрішньої тиші, м’яких змін і усвідомлених кроків. Руни підказують: не поспішайте, а дійте з довірою до процесу — тоді з’являться рішення, яких ви шукаєте.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.