Рунічний гороскоп на 18 жовтня 2025 року: Дівам — підтримка, Водоліям — новий погляд
18 жовтня принесе спокій та усвідомлення. Діви отримають підтримку, яка допоможе рухатися далі, а Водолії — новий погляд на ситуацію, що дозволить побачити інші можливості.
Руни цього дня нагадують про важливість внутрішньої рівноваги та поступовості. Краще ухвалювати рішення обдумано, не форсуючи події — інтуїція покаже правильний напрямок.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Уруз
Час діяти з упевненістю. Успіх приходить через рішучість.
Телець — руна Йера
Результати визрівають. День підходить для завершення справ.
Близнята — руна Ансуз
Зверніть увагу на слова й сигнали — у них прихована відповідь.
Рак — руна Беркана
Турбота та м’яке відновлення енергії стануть вашим ресурсом.
Лев — руна Соулу
Ваша енергія підсилюється. Добрий момент для ініціатив.
Діва — руна Гебо
Підтримка від людей поруч посилить упевненість у ваших діях.
Терези — руна Інгуз
Старі процеси завершуються. Народжується щось нове.
Скорпіон — руна Турисаз
Дійте обережно. Спостереження сьогодні ефективніше за кроки.
Стрілець — руна Райдо
Прийміть зміни в русі — новий напрям відкриє перспективи.
Козоріг — руна Феу
Можливі матеріальні здобутки або відчуття стабільності.
Водолій — руна Кеназ
Прозріння чи ідея допоможуть побачити новий шлях.
Риби — руна Лагуз
Довіртесь внутрішньому відчуттю — інтуїція не підведе.
18 жовтня 2025 року — день внутрішньої тиші, м’яких змін і усвідомлених кроків. Руни підказують: не поспішайте, а дійте з довірою до процесу — тоді з’являться рішення, яких ви шукаєте.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
