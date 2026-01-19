Рунічний гороскоп на 19–25 січня 2025 року: Овнам — перезапуск, Терезам — важливий вибір

Руни / © ТСН

Реклама

Тиждень 19–25 січня 2025 року руни описують як період зміни темпу та переоцінки пріоритетів. На перший план виходять рішення, які давно назріли: у роботі, фінансах і стосунках. Це час, коли варто не відкладати головне, але діяти без різких кроків і зайвого напруження.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 19–25 січня 2025 року

Овен — руна Дагаз

Перезапуск і новий етап. Тиждень принесе шанс швидко змінити підхід, вийти з глухого кута та рухатися далі з іншим настроєм.

Телець — руна Йєра

Результат і логічне продовження. Ви побачите, що дає плоди, а що варто завершити. Добрий час для стабільних рішень без поспіху.

Реклама

Близнята — руна Еваз

Рух через співпрацю. Важливі події цього тижня будуть пов’язані з людьми поруч: підтримка, партнерство або спільна справа дадуть найбільший ефект.

Рак — руна Інгваз

Накопичення сил. Період підходить для відновлення ресурсу та підготовки до нового кроку — без тиску і форсування.

Лев — руна Тейваз

Рішучість і принципи. Вам доведеться діяти чітко й прямо, особливо там, де ситуація потребує лідерства та відповідальності.

Діва — руна Іса

Пауза і стабілізація. Тиждень підкаже, що іноді краще зупинитися, ніж рухатися наосліп. Варто берегти сили й не тягнути зайве.

Реклама

Терези — руна Турисаз

Важливий вибір і межі. Доведеться визначитися, де ви готові поступитися, а де потрібно твердо сказати «ні».

Скорпіон — руна Перт

Несподіваний поворот. Може з’явитися інформація або ситуація, яка змінить ваші плани. Головне — не діяти на емоціях.

Стрілець — руна Кеназ

Чітке рішення через деталі. Ви зможете розібратися в заплутаній ситуації, якщо уважно подивитеся на дрібниці й не ігноруватимете факти.

Козоріг — руна Феху

Гроші й практична користь. Тиждень сприятливий для фінансового порядку, вигідних рішень і стабільних кроків у роботі.

Реклама

Водолій — руна Манназ

Люди і ваше місце серед них. Успіх залежатиме від правильного кола спілкування та вміння домовлятися без тижневого напруження.

Риби — руна Уруз

Сила і повернення енергії. Період допоможе відновити тонус і знову включитися в справи, якщо ви не будете себе перевантажувати.

Руни цього тижня підкреслюють важливість вибору, стабільного темпу та відповідальності за власні кроки. Найкраще спрацює стратегія: менше хаосу — більше конкретики, менше зайвого — більше користі.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.