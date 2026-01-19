- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 19–25 січня 2025 року: Овнам — перезапуск, Терезам — важливий вибір
Тиждень 19–25 січня — це про перехід від роздумів до рішень. Руничні символи радять не розпорошуватися, а тримати фокус на тому, що дає результат і справді рухає вас уперед.
Тиждень 19–25 січня 2025 року руни описують як період зміни темпу та переоцінки пріоритетів. На перший план виходять рішення, які давно назріли: у роботі, фінансах і стосунках. Це час, коли варто не відкладати головне, але діяти без різких кроків і зайвого напруження.
Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 19–25 січня 2025 року
Овен — руна Дагаз
Перезапуск і новий етап. Тиждень принесе шанс швидко змінити підхід, вийти з глухого кута та рухатися далі з іншим настроєм.
Телець — руна Йєра
Результат і логічне продовження. Ви побачите, що дає плоди, а що варто завершити. Добрий час для стабільних рішень без поспіху.
Близнята — руна Еваз
Рух через співпрацю. Важливі події цього тижня будуть пов’язані з людьми поруч: підтримка, партнерство або спільна справа дадуть найбільший ефект.
Рак — руна Інгваз
Накопичення сил. Період підходить для відновлення ресурсу та підготовки до нового кроку — без тиску і форсування.
Лев — руна Тейваз
Рішучість і принципи. Вам доведеться діяти чітко й прямо, особливо там, де ситуація потребує лідерства та відповідальності.
Діва — руна Іса
Пауза і стабілізація. Тиждень підкаже, що іноді краще зупинитися, ніж рухатися наосліп. Варто берегти сили й не тягнути зайве.
Терези — руна Турисаз
Важливий вибір і межі. Доведеться визначитися, де ви готові поступитися, а де потрібно твердо сказати «ні».
Скорпіон — руна Перт
Несподіваний поворот. Може з’явитися інформація або ситуація, яка змінить ваші плани. Головне — не діяти на емоціях.
Стрілець — руна Кеназ
Чітке рішення через деталі. Ви зможете розібратися в заплутаній ситуації, якщо уважно подивитеся на дрібниці й не ігноруватимете факти.
Козоріг — руна Феху
Гроші й практична користь. Тиждень сприятливий для фінансового порядку, вигідних рішень і стабільних кроків у роботі.
Водолій — руна Манназ
Люди і ваше місце серед них. Успіх залежатиме від правильного кола спілкування та вміння домовлятися без тижневого напруження.
Риби — руна Уруз
Сила і повернення енергії. Період допоможе відновити тонус і знову включитися в справи, якщо ви не будете себе перевантажувати.
Руни цього тижня підкреслюють важливість вибору, стабільного темпу та відповідальності за власні кроки. Найкраще спрацює стратегія: менше хаосу — більше конкретики, менше зайвого — більше користі.
