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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 19 червня 2025 року: Діви отримують плоди своєї праці, а Стрільцям варто бути стійкими

Рунічний прогноз на 19 червня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрям.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Цього дня енергія Всесвіту звучить мовою давніх рун — символів, що тисячоліттями допомагали людям орієнтуватися у світі подій, емоцій і рішень. Кожна руна — це не просто знак, а послання, яке відлунює в душі, підказує, застерігає або підтримує.

19 червня ми перебуваємо під впливом руни Ансуз, що символізує мову, знання, натхнення, а також духовне наставництво. Вона вказує на необхідність уважно слухати, що кажуть інші — і що говорить серце. Це час для важливих розмов, нових ідей, внутрішніх відкриттів. Уміння висловити себе — ваш головний ключ до гармонії цього дня.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що ж підказує руна саме вам — дізнаєтесь далі в нашому рунічному гороскопі для кожного знака Зодіаку.

Овен – Райдо

Руна дороги та руху. Сьогодні сприятливо вирушати в подорож, розпочинати новий проєкт або шукати новий шлях.

Телець – Феху

Руна матеріального багатства. Зосередьтесь на фінансах, цінностях, накопиченнях. Можливі прибутки чи важливі покупки.

Близнята – Ансуз

Руна спілкування і натхнення. Чудовий день для переговорів, виступів, навчання чи написання.

Рак – Лагуз

Руна води та інтуїції. День емоційної глибини, внутрішніх відкриттів. Прислухайтеся до себе.

Лев – Вуньйо

Руна радості та гармонії. Прекрасний час для святкування, мистецтва та позитивного спілкування.

Діва – Єра

Руна врожаю. Отримуєте плоди своєї праці. День стабільності, завершення та планування майбутнього.

Терези – Ґебо

Руна подарунку й обміну. Баланс у стосунках, справедливість, взаємодопомога — все це на часі сьогодні.

Скорпіон – Пертро

Руна таємниці. Сприяє внутрішньому самопізнанню, роботі з інтуїцією, медитації, психологічному зціленню.

Стрілець – Ейваз

Руна захисту і сили. Вона допомагає долати труднощі, підтримує в період змін. Не поспішайте — будьте стійкими.

Козоріг – Отала

Руна дому, традицій, спадку. Добрий день для розв'язання родинних питань, пов’язаних із власністю чи історією.

Водолій – Совіло

Руна Сонця. Символ перемоги, натхнення, ясності. День великих ідей та успіху в починаннях.

Риби – Іса

Руна льоду. Час паузи, обдумування, зосередження. Не варто квапити події — спокій принесе прозріння.

Сьогодні руни промовляють через ваш досвід, емоції та знаки. Приділіть увагу словам — і тим, що ви чуєте, і тим, що говорите. Сила істини — у відкритому серці.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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