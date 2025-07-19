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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 19 липня 2025 року: Овнам — рішучість, Ракам — зцілення, а Рибам — інтуїція глибин

Рунічний гороскоп на 19 липня 2025 року обіцяє день глибокого аналізу, завершення важливих справ і переосмислення комунікацій — ретроградний Меркурій і Місяць у Скорпіоні закликають прислухатися до інтуїції та діяти обережно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

З 18 липня — Меркурій у ретроградному положенні (до 11 серпня), що змушує нас переглядати комунікації, угоди та плани. Місяць у Скорпіоні зберігає атмосферу глибини, інтуїції та емоційної напруги. Це день аналізу, перевірок і внутрішнього переосмислення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знакам

Овен (21.03–20.04)

Руна дня: “Тейваз” — рішучість, лідерство
Сигнал: енергія високого рівня, але не поспішайте — завершуйте започатковані справи, говоріть обачливо.

Телець (21.04–20.05)

Руна дня: “Феху” — матеріальний достаток
Сигнал: пильність у фінансових питаннях, перевірте документи, ідеальний день для рутини без ризиків.

Близнята (21.05–21.06)

Руна дня: “Ансуз” — слово, комунікація
Сигнал: сприятливий день для спілкування, але варто бути уважним через ретроградність – двічі перевіряйте інформацію.

Рак (22.06–22.07)

Руна дня: “Беркана” — зцілення, дім, сім’я
Сигнал: ідеальний момент для затишку і емоційного оновлення вдома – уникайте конфліктів.

Лев (23.07–22.08)

Руна дня: “Соулу“— світло, харизма
Сигнал: внутрішній ресурс в гармонії, вдалий час для творчості та щирих розмов — не підписуйте нові угоди.

Діва (23.08–22.09)

Руна дня: “Йера” — урожай, результат
Сигнал: день підбиття підсумків — аналізуйте, завершуйте старі справи, навчайтесь.

Терези (23.09–22.10)

Руна дня: “Гебо” — подарунок, баланс
Сигнал: гармонійний обмін – гарний час для вирівнювання стосунків без фінансових ризиків.

Скорпіон (23.10–21.11)

Руна дня: “Гагалаз” — очищення, зміни
Сигнал: можуть бути несподівані події – довіряйте інтуїції, не реагуйте надто емоційно.

Стрілець (22.11–21.12)

Руна дня: “Ейваз” — рух, підтримка
Сигнал: внутрішнє перезавантаження – не стартуйте нове, залишайтесь у рівновазі.

Козоріг (22.12–19.01)

Руна дня: “Альгиз” — захист, інтуїція
Сигнал: час планувати стратегічно — звертайте увагу на кордони, ввечері обмежте цифровий шум.

Водолій (20.01–18.02)

Руна дня: “Ансуз” — комунікація
Сигнал: добра дата для обміну ідеями — але ретельно перевіряйте тексти та переговори.

Риби (19.02–20.03)

Руна дня: “Пертро” — інтуїція, приховане
Сигнал: глибокий внутрішній пошук — прислухайтесь до інтуїції та минулого без завищених очікувань.

Загальні поради на 19.07.2025

  • Ретроградний Меркурій + Місяць у Скорпіоні: день для перегляду, аналізу, не розпочинайте нові проєкти — фокус буквально на "закритті петель" і внутрішньому балансі.

  • Уникайте поспішних рішень, важливі комунікації краще відкласти або перевірити ще раз.

  • Довіряйте інтуїції, але тримайте її в межах перевіреної інформації.

Нехай руни 19‑го допоможуть вам знайти внутрішню силу, мудро діяти й створити рольові моменти глибокої уваги і завершення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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