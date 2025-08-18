Рунічний гороскоп на 19 серпня 2025 року: Дівам підказки долі, Козорогам нові можливості

Руни / © ТСН

Руни — це символи, які вказують на життєві архетипи, що впливають на наш стан та рішення. Сьогодні вони говорять про стратегію, силу волі і здатність бачити можливості там, де їх не видно. Для кожного знака — свій ключ до руху вперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп за знаками зодіаку

Овен — руна Райдо

День підходить для руху вперед і нових починань. Слухайте свою внутрішню інтуїцію – вона вкаже правильний напрямок.

Телець — руна Феху

Фінансові питання виходять на перший план. Можливий прибуток або отримання корисних ресурсів.

Близнюки — руна Кеназ

Вас очікує ясність у складній ситуації. З’являться нові ідеї та інсайти.

Рак — руна Гебо

День сприятливий для партнерства та взаємної підтримки. Можливе примирення чи нова співпраця.

Лев — руна Соулу

Ваш ресурс – у внутрішній силі та енергії. День підходить для творчості та самовираження.

Діва — руна Ансуз

Варто прислухатися до знаків і порад від Всесвіту. Цього дня ви отримаєте важливе повідомлення або підказку.

Терези — руна Йера

Час пожинати плоди своєї праці. Ваші зусилля почнуть приносити результат.

Скорпіон — руна Хагалаз

Можливі несподівані зміни. Варто залишатися гнучкими й готовими до трансформацій.

Стрілець — руна Лагуз

Інтуїція стане вашим провідником. Звертайте увагу на сни та внутрішні відчуття.

Козоріг — руна Уруз

День несе нові можливості для розвитку. Ви відчуєте приплив енергії та сил.

Водолій — руна Манназ

Важливо звернутися до колективу чи друзів. Спільна діяльність принесе найбільше користі.

Риби — руна Перт

День сповнений таємниць та інтуїтивних відкриттів. Ви можете дізнатися щось несподіване.

Руни на 19 серпня 2025 року відкривають перед знаками зодіаку простір для розвитку та нових можливостей. Слухайте себе, довіряйте інтуїції й використовуйте енергію цього дня для гармонізації свого життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

