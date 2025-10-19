- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 19 жовтня 2025 року: Ракам — новий етап, Стрільцям — впевнені рішення
19 жовтня стане днем переходу та усвідомлених кроків. Раки відчують початок нового етапу, а Стрільці зможуть ухвалити рішення, на які давно чекали.
Руни цього дня підказують: важливо не лише слухати інтуїцію, а й діяти у правильний момент. Навіть невеликий крок, зроблений сьогодні, може запустити важливі зміни в майбутньому.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Тейваз
Час для чіткого та сміливого кроку вперед. Ваша рішучість буде винагороджена.
Телець — руна Одал
Спирайтесь на досвід і те, що вже побудовано. Сьогодні сила — у стабільності.
Близнята — руна Ансуз
Інформація або принагідна розмова стане ключем до розуміння подій.
Рак — руна Інгуз
Завершення старого і народження нового. День внутрішнього перезавантаження.
Лев — руна Соулу
Енергія і внутрішнє світло допомагають рухатися впевнено.
Діва — руна Ейваз
Потрібна витримка. Результат буде, якщо не поспішати.
Терези — руна Вуньйо
День гармонії, легкості й добрих новин.
Скорпіон — руна Турисаз
Уникайте імпульсивності. Спостерігайте й бережіть свої межі.
Стрілець — руна Феу
Час отримувати плоди. Можливі фінансові або ресурсні результати.
Козоріг — руна Йера
Природний розвиток подій. Те, над чим ви працювали, визріває.
Водолій — руна Кеназ
Ясність і прояснення. Ви зможете побачити справжню суть ситуації.
Риби — руна Лагуз
Інтуїтивне рішення виявиться правильним. Прислухайтеся до відчуттів.
19 жовтня 2025 року — день переходу від задуму до реальних кроків. Руни радять діяти спокійно, але свідомо: завершення старого відкриває простір для нового напрямку та зростання.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
