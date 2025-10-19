Рунічний гороскоп на 19 жовтня 2025 року: Ракам — новий етап, Стрільцям — впевнені рішення

Руни / © ТСН

Руни цього дня підказують: важливо не лише слухати інтуїцію, а й діяти у правильний момент. Навіть невеликий крок, зроблений сьогодні, може запустити важливі зміни в майбутньому.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Час для чіткого та сміливого кроку вперед. Ваша рішучість буде винагороджена.

Телець — руна Одал

Спирайтесь на досвід і те, що вже побудовано. Сьогодні сила — у стабільності.

Близнята — руна Ансуз

Інформація або принагідна розмова стане ключем до розуміння подій.

Рак — руна Інгуз

Завершення старого і народження нового. День внутрішнього перезавантаження.

Лев — руна Соулу

Енергія і внутрішнє світло допомагають рухатися впевнено.

Діва — руна Ейваз

Потрібна витримка. Результат буде, якщо не поспішати.

Терези — руна Вуньйо

День гармонії, легкості й добрих новин.

Скорпіон — руна Турисаз

Уникайте імпульсивності. Спостерігайте й бережіть свої межі.

Стрілець — руна Феу

Час отримувати плоди. Можливі фінансові або ресурсні результати.

Козоріг — руна Йера

Природний розвиток подій. Те, над чим ви працювали, визріває.

Водолій — руна Кеназ

Ясність і прояснення. Ви зможете побачити справжню суть ситуації.

Риби — руна Лагуз

Інтуїтивне рішення виявиться правильним. Прислухайтеся до відчуттів.

19 жовтня 2025 року — день переходу від задуму до реальних кроків. Руни радять діяти спокійно, але свідомо: завершення старого відкриває простір для нового напрямку та зростання.

