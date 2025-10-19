ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 19 жовтня 2025 року: Ракам — новий етап, Стрільцям — впевнені рішення

19 жовтня стане днем переходу та усвідомлених кроків. Раки відчують початок нового етапу, а Стрільці зможуть ухвалити рішення, на які давно чекали.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня підказують: важливо не лише слухати інтуїцію, а й діяти у правильний момент. Навіть невеликий крок, зроблений сьогодні, може запустити важливі зміни в майбутньому.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    Час для чіткого та сміливого кроку вперед. Ваша рішучість буде винагороджена.

  • Телець — руна Одал
    Спирайтесь на досвід і те, що вже побудовано. Сьогодні сила — у стабільності.

  • Близнята — руна Ансуз
    Інформація або принагідна розмова стане ключем до розуміння подій.

  • Рак — руна Інгуз
    Завершення старого і народження нового. День внутрішнього перезавантаження.

  • Лев — руна Соулу
    Енергія і внутрішнє світло допомагають рухатися впевнено.

  • Діва — руна Ейваз
    Потрібна витримка. Результат буде, якщо не поспішати.

  • Терези — руна Вуньйо
    День гармонії, легкості й добрих новин.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Уникайте імпульсивності. Спостерігайте й бережіть свої межі.

  • Стрілець — руна Феу
    Час отримувати плоди. Можливі фінансові або ресурсні результати.

  • Козоріг — руна Йера
    Природний розвиток подій. Те, над чим ви працювали, визріває.

  • Водолій — руна Кеназ
    Ясність і прояснення. Ви зможете побачити справжню суть ситуації.

  • Риби — руна Лагуз
    Інтуїтивне рішення виявиться правильним. Прислухайтеся до відчуттів.

19 жовтня 2025 року — день переходу від задуму до реальних кроків. Руни радять діяти спокійно, але свідомо: завершення старого відкриває простір для нового напрямку та зростання.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

