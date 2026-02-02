Рунічний гороскоп на 2–8 лютого 2026 року: фінансові шанси, важливі рішення і знаки долі для всіх знаків зодіаку

Руни / © ТСН

Цей тиждень 2-8 лютого 2026 року проходить під знаком руни Дагаз, символу переломного моменту та переходу на новий етап. Події можуть змінюватися швидко, але багато що залежатиме від вашої реакції. Руни радять не тягнути зі старими рішеннями, якщо вони вже не працюють, і сміливо оновлювати підхід до справ.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — руна Тейваз

Тиждень вимагатиме рішучості. Ви зможете просунути справу вперед, якщо не уникатимете відповідальності.

Телець — руна Феху

Фінансовий акцент. Вдалий період для заробітку, покупок і впорядкування бюджету.

Близнята — руна Ансуз

Час переговорів. Інформація або розмова можуть змінити ваші плани.

Рак — руна Беркана

Турбота і відновлення. Добрий час для сімейних справ і спокійного темпу.

Лев — руна Соулу

Прояв і впевненість. Ви будете переконливими, якщо не занижуватимете свою цінність.

Діва — руна Кеназ

Контроль деталей. Перевіряйте документи й умови — це вбереже від помилок.

Терези — руна Гебо

Партнерство. Успіх прийде через співпрацю і чесні домовленості.

Скорпіон — руна Альґіз

Захист інтересів. Варто тримати межі й не довіряти сумнівним пропозиціям.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміни. Поїздки або новий напрям дадуть користь.

Козоріг — руна Наутиз

Дисципліна. Обмеження допоможуть зберегти ресурс.

Водолій — руна Перт

Неочікувані події. Може з’явитися інформація, яка змінить ваші рішення.

Риби — руна Лагуз

Спокійний темп. Краще не форсувати події та діяти обережно.

Тиждень 2–8 лютого 2026 року підштовхує до оновлення планів і практичних рішень. Руни радять не боятися змін, але діяти з розрахунком — саме це дасть відчутний результат.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.