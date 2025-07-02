Руни / © ТСН

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Руни — це давні символи стародавніх германських і нордичних культур, які не лише служили буквенним алфавітом, а й несли глибинні енергетичні значення: захист, зміни, силу чи натхнення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

У рунічній астрології кожен день асоційований з конкретною руною, яка формує загальне енергетичне тло. Кожен знак зодіаку отримує своє рунічне посилання — у вигляді періоду природи, руни та її змісту.

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Актуальний прогноз на 2 липня 2025 року

Овен (бл. 21 березня – 19 квітня)

Руна “Совіло” — символ Сонця, перемоги, енергії та ясноти. Для Овнів це день, коли світло всередині вас освітлює рішення. Використайте впевненість, але не затьмарюйте інших.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Руна “Феху” — родючість, достаток, матеріальні можливості. Тельці можуть відчути фінансовий імпульс: нові шляхи доходу чи корисні фінансові рішення.

Близнята

Руна “Ансуз” — божественне спілкування, промови, натхнення. Ідеальний день для творчих ідей, важливих переговорів або духовного обміну.

Рак (21 червня – 22 липня)

Руна “Беркана”— символ зростання, відродження, емоційного оновлення. Ракам корисно звернути увагу на стосунки і душевне очищення — турбота про себе вітається.

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Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна “Тейваз” — мужність, справедливість, лідерство. День підбадьорює до честі та правильних рішень. Леви можуть здобути духовну перемогу, якщо діяти благородно.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна “Єра” — цикли, дозрівання, справедливий результат. Успіх прийде через терпіння — і Діви можуть пожинати плоди своїх ранішніх старань.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна “Гебо” — обмін, партнерство, дарування. День сприятливий для примирень, подарунків, щирих жестів — з рівноваги у стосунках виростає справжній зв’язок.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна “Гагалаз”— руйнівна трансформація, очищення через кризу. Хаос може стати початком чогось нового: не бійтеся відпускати старе.

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Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна “Райдо” — путь, подорож, рух у правильному напрямку. Не виключені зміни місця чи ставлення до життя — важливо рухатися усвідомлено.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна “Ейваз”— духовна стабільність, захист, внутрішня стійкість. День підкреслює важливість внутрішніх коренів і віри у власний шлях.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна “Лагуз” — інтуїція, потоки підсвідомості, емоційна чистота. Водоліям корисно прислухатися до внутрішнього голосу: медитація чи водна практика — те, що треба.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна “Пертро” — містика, доля, таємниця. День може принести сюрпризи та відповіді через підсвідоме чи символічні знаки. Варто дивитися всередину.

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2 липня 2025 року — день руни “Дагаз”, коли поступово приходить сяйво ясно­ї свідомості. Загальна енергія підтримує оновлення, прорив і перехід.

Кожен знак отримує свою рунічну пораду: від внутрішньої стійкості (Козоріг) до внутрішнього голосу (Водолій, Риби), від матеріального приливу (Телець) до духовної перемоги (Лев).

Якщо ви відкриті для змін — рунічна енергія цього дня може стати точкою початку важливих процесів у житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, раніше ми писали про таропрогноз на 30 червня — 6 липня 2025 року: що карти нам віщують.