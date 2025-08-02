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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
3 хв

Рунічний гороскоп на 2 серпня 2025 року: Овнам — енергійне оновлення, Водоліям — глибоке усвідомлення

Руни цього дня відкривають простір для активного руху з внутрішнім сенсом — сила й прозорість водночас.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — не просто символи, а потужні ментальні орієнтири. У цей день вони закликають діяти, але не механічно: важливо, щоб внутрішні мотиви були ясні, а рух — осмислений. День несе оновлення, але в багатьох випадках — через м’якість або інтуїтивне відчуття ситуації.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках зодиака

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Манназ” — підтримка, люди, взаємодія
Сьогодні ваша сила — у тісному контакті з іншими. Дозвольте партнерству оживити ваші ідеї. Самоусвідомлення в союзі дає можливість діяти впевнено.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Ейваз” — рух, зміни, адаптація
Це день м’яких змін у ресурсній сфері: або внутрішнє перезавантаження, або поява нових ідей щодо заробітку чи планування. Будьте готові до нового, але з балансом.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Пердро” — інтуїція, таємниці, несподіванки
Корисно довіритись внутрішньому голосу або передчуттю. Іноді варто почекати — і усвідомлення прийде несподівано.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Тейваз” — цілеспрямованість, воля, мужність
Внутрішні сумніви відходять на другий план. Якщо є чітка мета — сміливо рухайтеся вперед. Сьогодні сила в рішучості.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: Кеназ — ясність, творчість, відкриття
Ідеї спалахують мов іскри — і варто їх підтримувати. Маленький життєвий крок може стати великим натхненням.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Йера” — результат, цикл, врожай
Момент, щоб підбити підсумки тижня. Слід тримати увагу не на старті, а на фіксації результату та підготовці до нового етапу.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Гебо” — обмін, партнерство, рівновага
Слухайте співрозмовників, цінуйте взаємність. Взаємна довіра сьогодні дозволяє створювати довготривалі результати.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Уруз” — внутрішня сила, витривалість, оновлення
Ви готові ростити нову себе — навіть коли зовні обставини складні. Цей день підкреслює вашу силову стабільність.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Лагуз" — потік, інтуїція, мінливість
Якщо справи затримуються або виникає неясність — це сигнал пригальмувати та прислухатися до своїх відчуттів. Довіртеся внутрішній течії.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Вуньо” — радість, легкість, натхнення
Навіть справа, що здається сухою, сьогодні може дати емоційний заряд. Дозвольте собі творчий погляд — це посилить результати.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Лагуз” — емоційна пластичність, довіра, інтуїція.
Зверніть увагу на внутрішній стан — він підкаже, куди рухатися далі. Сьогодні ваш ключ — чутливість до себе і світу.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Ейваз” — витривалість, цілеспрямованість
Якщо внутрішні коливання спокушають зупинитися — це знак: варто зберігати курс. Ваше терпіння — найкращий ресурс.

2 серпня — день глибоких взаємодій, обережних рухів та натхненної цілеспрямованості. Руни показують: справжня сила — у гармонії всередині й назовні. Слухайте сигнал життя й реагуйте — це допоможе пройти день мудро.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

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