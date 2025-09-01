ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Рунічний гороскоп на 2 вересня 2025 року: Ракам нові ідеї, Левам турбота про ресурси

2 вересня — день, коли важливо прислухатися до себе й розставити пріоритети. Руни підказують: Раки отримають натхнення для нових ідей, а Леви мають звернути увагу на ресурси та їхнє збереження.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни віддзеркалюють енергії дня й допомагають зрозуміти, на що спрямувати увагу. Для одних знаків це час нових початків, для інших — момент підбити підсумки та турбуватися про стабільність.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для знаків Зодіаку

  • Овен — руна Манназ
    Спілкування й робота в команді принесуть результат. Сьогодні важливо опиратися на підтримку людей.

  • Телець — руна Одал
    День підкреслить значення дому й традицій. Сімейні справи та турбота про рідних виходять на перший план.

  • Близнята — руна Райдо
    Сприятливий час для руху й планів. Вибирайте послідовність, а не поспіх.

  • Рак — руна Кеназ
    Натхнення та нові ідеї сьогодні з’являться несподівано. Варто їх зафіксувати й почати втілювати.

  • Лев — руна Феху
    Ресурси — ключова тема дня. Бережіть те, що маєте, і використовуйте його мудро.

  • Діва — руна Турисаз
    Час виставити чіткі межі. Впевненість і обачність допоможуть уникнути проблем.

  • Терези — руна Йера
    Ваші старання починають приносити результати. Це день підсумків і заслужених плодів.

  • Скорпіон — руна Соулу
    Внутрішнє світло допоможе вам ухвалити правильні рішення. Дійте сміливо.

  • Стрілець — руна Інгуз
    Сьогодні можна закласти основу майбутніх звершень. Ідеї, які прийдуть, матимуть великий потенціал.

  • Козоріг — руна Гебо
    Гармонія у взаєминах і рівний обмін енергією допоможуть відчути баланс.

  • Водолій — руна Лагуз
    Інтуїція підкаже правильний напрямок. Будьте гнучкими й довіряйте відчуттям.

  • Риби — руна Пертро
    Несподівані події можуть виявитися корисними підказками. Приймайте те, що приносить доля.

2 вересня 2025 року руни радять зберігати баланс між новим і вже наявним. Раки отримають поштовх для творчих ідей, Леви зможуть розібратися зі своїми ресурсами, а інші знаки знайдуть підтримку в гармонії, інтуїції та спільності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

