Рунічний гороскоп на 2 вересня 2025 року: Ракам нові ідеї, Левам турбота про ресурси

Руни віддзеркалюють енергії дня й допомагають зрозуміти, на що спрямувати увагу. Для одних знаків це час нових початків, для інших — момент підбити підсумки та турбуватися про стабільність.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для знаків Зодіаку

Овен — руна Манназ

Спілкування й робота в команді принесуть результат. Сьогодні важливо опиратися на підтримку людей.

Телець — руна Одал

День підкреслить значення дому й традицій. Сімейні справи та турбота про рідних виходять на перший план.

Близнята — руна Райдо

Сприятливий час для руху й планів. Вибирайте послідовність, а не поспіх.

Рак — руна Кеназ

Натхнення та нові ідеї сьогодні з’являться несподівано. Варто їх зафіксувати й почати втілювати.

Лев — руна Феху

Ресурси — ключова тема дня. Бережіть те, що маєте, і використовуйте його мудро.

Діва — руна Турисаз

Час виставити чіткі межі. Впевненість і обачність допоможуть уникнути проблем.

Терези — руна Йера

Ваші старання починають приносити результати. Це день підсумків і заслужених плодів.

Скорпіон — руна Соулу

Внутрішнє світло допоможе вам ухвалити правильні рішення. Дійте сміливо.

Стрілець — руна Інгуз

Сьогодні можна закласти основу майбутніх звершень. Ідеї, які прийдуть, матимуть великий потенціал.

Козоріг — руна Гебо

Гармонія у взаєминах і рівний обмін енергією допоможуть відчути баланс.

Водолій — руна Лагуз

Інтуїція підкаже правильний напрямок. Будьте гнучкими й довіряйте відчуттям.

Риби — руна Пертро

Несподівані події можуть виявитися корисними підказками. Приймайте те, що приносить доля.

2 вересня 2025 року руни радять зберігати баланс між новим і вже наявним. Раки отримають поштовх для творчих ідей, Леви зможуть розібратися зі своїми ресурсами, а інші знаки знайдуть підтримку в гармонії, інтуїції та спільності.

