ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 2 жовтня 2025 року: Ракам — новий погляд, Дівам — стабільність

Початок жовтня приносить спокій і можливість побачити ситуацію під новим кутом. Раки знайдуть інший погляд на знайомі речі, а Діви відчують стабільність і впевненість у своїх діях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня говорять про час зважених рішень і поступових кроків. Це день, коли краще діяти спокійно, без поспіху, спираючись на внутрішню інтуїцію.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    День рішучості. Ваші цілі набувають чітких обрисів — час діяти.

  • Телець — руна Йера
    Стабільність і результативність. Ви можете отримати заслужену винагороду.

  • Близнята — руна Ансуз
    Спілкування відкриє нові ідеї. Будьте уважні до деталей у словах.

  • Рак — руна Кеназ
    Ясність думок і новий погляд допоможуть розв'язувати давню проблему.

  • Лев — руна Соулу
    Енергія та впевненість у собі приведуть до перемоги.

  • Діва — руна Ейваз
    День внутрішньої стабільності. Тримайте курс, навіть якщо шлях здається повільним.

  • Терези — руна Гебо
    Взаємодія з іншими стане ключем до успіху. Гарний день для партнерських справ.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Проявіть стриманість і зваженість — це вбереже від конфліктів.

  • Стрілець — руна Райдо
    Час руху й нових напрямків. Плануйте зміни впевнено.

  • Козоріг — руна Інгуз
    Новий етап у роботі або стосунках — час закладати основу майбутнього.

  • Водолій — руна Лагуз
    Довіртеся інтуїції — вона підкаже правильний момент для дії.

  • Риби — руна Пердро
    Неочікувані події відкриють перед вами цікаві можливості.

2 жовтня 2025 року руни радять: зберігайте спокій, не поспішайте з рішеннями й прислухайтеся до інтуїції. Це день, коли внутрішня рівновага допоможе досягти зовнішніх результатів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie