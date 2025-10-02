Рунічний гороскоп на 2 жовтня 2025 року: Ракам — новий погляд, Дівам — стабільність

Руни / © ТСН

Руни цього дня говорять про час зважених рішень і поступових кроків. Це день, коли краще діяти спокійно, без поспіху, спираючись на внутрішню інтуїцію.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

День рішучості. Ваші цілі набувають чітких обрисів — час діяти.

Телець — руна Йера

Стабільність і результативність. Ви можете отримати заслужену винагороду.

Близнята — руна Ансуз

Спілкування відкриє нові ідеї. Будьте уважні до деталей у словах.

Рак — руна Кеназ

Ясність думок і новий погляд допоможуть розв'язувати давню проблему.

Лев — руна Соулу

Енергія та впевненість у собі приведуть до перемоги.

Діва — руна Ейваз

День внутрішньої стабільності. Тримайте курс, навіть якщо шлях здається повільним.

Терези — руна Гебо

Взаємодія з іншими стане ключем до успіху. Гарний день для партнерських справ.

Скорпіон — руна Турисаз

Проявіть стриманість і зваженість — це вбереже від конфліктів.

Стрілець — руна Райдо

Час руху й нових напрямків. Плануйте зміни впевнено.

Козоріг — руна Інгуз

Новий етап у роботі або стосунках — час закладати основу майбутнього.

Водолій — руна Лагуз

Довіртеся інтуїції — вона підкаже правильний момент для дії.

Риби — руна Пердро

Неочікувані події відкриють перед вами цікаві можливості.

2 жовтня 2025 року руни радять: зберігайте спокій, не поспішайте з рішеннями й прислухайтеся до інтуїції. Це день, коли внутрішня рівновага допоможе досягти зовнішніх результатів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

