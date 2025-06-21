Рунічний гороскоп на 21 червня 2025 року: у Риб — сила інтуїції, у Левів — перемога, а Тельцям обіцяють прибуток

Руни / © ТСН

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Руни — це давні символи, що поєднують у собі силу природи, архетипів і внутрішніх станів людини. У день літнього сонцестояння, коли енергія світла досягає максимуму, руни допомагають краще зрозуміти, як провести цей день у злагоді з собою. Сонце цього дня переходить у знак Рака, надаючи емоційної глибини, потреби в затишку й справжності. Руна дня — «Дагаз», що означає світанок, прозріння, новий цикл.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Руна дня: «Тейваз» — символ волі, боротьби та честі.

Чудовий день, аби відстоювати свої переконання й сміливо діяти — з гідністю та рішучістю.

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Телець (20 квітня – 20 травня)

Руна дня: «Феху» — символ добробуту, матеріального та духовного зростання.

Варто зосередитися на збереженні й примноженні ресурсів — день може принести прибуток або цінний урок.

Близнята (21 травня – 20 червня)

Руна дня: «Ансуз» — знак мудрості, слова, істини.

Вдалий час для переговорів, навчання чи глибокого внутрішнього розуміння — слова матимуть особливу силу.

Рак (21 червня – 22 липня)

Руна дня: «Беркана» — символ родючості, турботи, жіночої сили. День сприяє родинним справам, самопіклуванню та створенню внутрішнього затишку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: «Совіло» — уособлення Сонця, сили перемоги та дії. Сьогодні можна проявити свої лідерські якості та здобути заслужене визнання.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: «Іса» — символ зупинки, концентрації, ясності. День варто присвятити аналізу, упорядкуванню справ і внутрішньому очищенню.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: «Гебо» — знак партнерства, взаємного обміну. Гарний час для спілкування, зміцнення зв’язків та справедливого вирішення конфліктів.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: «Ейваз» — символ трансформації, внутрішньої сили й захисту. Можливі глибокі внутрішні зміни — не опирайтесь їм, бо це шлях до зцілення.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: «Турісаз» — знак виклику, пробудження, сили межі. День може принести неочікувану ситуацію — дійте обачно й уважно до сигналів долі.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: «Наудіз» — символ необхідності, обмеження, випробування. Час загострень — однак саме зараз можливе усвідомлення, що справді важливо.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: «Манназ» — знак людяності, спільноти, самопізнання. День сприятливий для глибокого діалогу з собою або відкритого спілкування з іншими.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: «Лагуз» — символ води, інтуїції, руху в глибини. Прислухайтесь до внутрішнього голосу — він сьогодні веде в правильному напрямку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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