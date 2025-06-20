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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
3 хв

Рунічний гороскоп на 20 червня 2025 року: у Скорпіонів сприятливий час для дослідження, а Козорогам варто вирішити сімейні справи

Рунічний прогноз на 20 червня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрям.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — не просто давні символи, а своєрідні провідники: вони передають енергію дня, допомагають зрозуміти внутрішній стан і донести послання духу. Кожен знак зодіаку сьогодні отримує підтримку певної руни, що розкриває потенціал і спрямовує енергію на важливі сфери життя.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Руна дня: “Тейваз”

Руна мужності, справедливості й перемоги. Вона дає силу рішучості, здатність вистояти в боротьбі, але водночас наголошує на честі та відповідальності. Це день, коли варто заявити про свої цілі і відстоювати істину — із гідністю й впевненістю.

Гороскоп за рунами для кожного знаку

Овен — “Райдо”

Руна руху й подорожі. Ідеальний день для нового старту — навіть невеличкого. Рухайтесь уперед, навіть якщо мета неясна, довіртеся здоровому імпульсу. Це ваш шанс отримати шалену мотивацію.

Телець — “Феху”

Руна добробуту. Фокус на матеріальному благополуччі: плануйте фінанси або шукайте наповнення у простих радощах. Сьогодні варто закласти основу для малих, але міцних накопичень і щоденного комфорту.

Близнята — “Ансуз”

Руна мови й натхнення. Спілкуйтеся, вчіться, висловлюйте думки — це забезпечить вам прорив у творчості чи бізнесі. Ваш голос — сьогодні ключ до нових можливостей.

Рак — “Лагуз”

Руна інтуїції й глибини. День для занурення в себе — в творчої медитації чи душевної розмови. Прислухайтесь до внутрішніх відчуттів — вони покажуть правильний напрямок.

Лев — “Вуньйо”

Руна радості. Ваші дії і слова створять атмосферу гармонії. Використайте цю енергію для натхнення оточуючих — у спілкуванні, спільних заходах або мистецтві.

Діва — “Єра”

Руна врожаю. Отримання плодів ваших зусиль — сьогодні саме той день. Завершуйте те, що почали, не відкладайтe на потім, і будете винагороджені результатом.

Терези — “Гебо”

Руна обміну. День для партнерства і взаємодії — ідеальний для угод чи щирих бесід. За справедливим обміном стоятимуть гармонія і взаємна підтримка.

Скорпіон — “Перт”

Руна таємниць. Ваш внутрішній світ виходить на передній план. Сприятливий час для дослідження забутих ресурсів, прихованих талантів або прихованих істин.

Стрілець — “Тейваз”

Ваша руна дня — символ сили духу і перемоги. Бути впевненими, мужньо йти вперед — ваш ключ до досягнень. Особливо важливо триматися курсу, навіть якщо на вас чекають виклики.

Козеріг — “Отала”

Руна дому й спадщини. Цей день сприятливий для вирішення сімейних справ, відновлення зв'язків із близькими або роботи зі своїм корінням. Ця руна повертає гармонію в родині та у власному «просторі».

Водолій — “Совіло”

Руна Сонця й ясності. Ваші ідеї та натхнення сьогодні знаходять підтримку. Це ідеальний день для запуску творчих проєктів або презентацій, де важлива ваша унікальна перспектива.

Риби — “Беркано”

Руна народження й оновлення. Сприятливий час для початку чогось важливого — проєкту, відносин або просто нових звичок. Довіртеся процесу — все, що почате, має потенціал зрости.

Руна Тейваз закликає до честі, сили й відданості справі. Сьогодні приймайте виклики з рішучістю, опирайтесь на своє ядро і не відступайте від істини. Перемога — через відповідальність.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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