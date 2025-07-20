Руни / © ТСН

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Після дня глибокого аналізу 19 липня (вплив ретроградного Меркурія і Місяця в Скорпіоні) настає 20-те, який несе більше врівноваженості та м’якої енергетичної стабільності. Це ідеальний момент для внутрішнього врівноваження, лагідних дій і обережного руху вперед.

Загальний контекст дня

Меркурій ретроградний (до 11 серпня) : продовжує наставляти на перегляд справ, повторну перевірку і зважений аналіз.

Місяць переходить у більш спокійну фазу: збережена глибина, але пом’якшена емоційна напруга.

Гороскоп по знаках

Овен (21.03–20.04)

Руна дня : “Уруз” — енергія, відновлення

Час фізичного та психологічного оновлення. Слід піклуватися про себе, взяти паузу після активного минулого дня.

Телець (21.04–20.05)

Руна дня : “Феху“ — стабільність, матеріальна безпека

Непоганий день для оцінки свого комфорту. Фінансових кроків не варто робити, проте затишок і планування будуть корисними.

Близнята (21.05–21.06)

Руна дня : “Ансуз” — комунікація, ідеї

Можна спробувати розпочати легку комунікацію, але ретельно фільтруйте слова — Меркурій все ще потребує обережності.

Рак (22.06–22.07)

Руна дня : “Беркана” — затишок, сім’я

День для домашнього тепла та особистого простору. Ваш емоційний ресурс поповниться в тиші та спілкуванні з близькими.

Лев (23.07–22.08)

Руна дня : “Соулу” — енергія, харизма

Можна м’яко натякнути про власну присутність, але не в центрі – спробуйте блиснути через допомогу або пораду.

Діва (23.08–22.09)

Руна дня : “Йера” — результати, підсумки

Час підбивати підсумки. Аналізуйте успіхи, але без поспіху — дайте собі час на завершення.

Терези (23.09–22.10)

Руна дня : “Гебо” — баланс, партнерство

Ідеальний момент для вирівнювання стосунків. Можна провести душевну бесіду — з обережністю та довірою.

Скорпіон (23.10–21.11)

Руна дня : “Гагалаз” — очищення, очищення

Можуть спливти старі емоції або теми. Приймайте їх як можливість почистити внутрішнє середовище — без реакцій.

Стрілець (22.11–21.12)

Руна дня : “Ейваз” — підтримка, внутрішній рух

Гарний день для внутрішнього перезавантаження — можна помірно активізувати старі проєкти, якщо вони підсилені інтуїцією.

Козоріг (22.12–19.01)

Руна дня : “Альгиз” — захист, інтуїція

Час подбати про межі: чи в спілкуванні, чи в інформаційному полі — оберіть спокійний режим вечорами.

Водолій (20.01–18.02)

Руна дня : “Ансуз” — слова, натхнення

Можна творчо висловлювати ідеї — але без поривів у великі переговори чи публікації.

Риби (19.02–20.03)

Руна дня : “Пертро” — внутрішній світ, інтуїція

День для занурення у внутрішню сферу. Нічого нового не починайте — лише щось, що підказує серце.

Загальні поради на 20.07.2025

Фаза спокою після емоційного напруження : сьогодні найкраще прислухатися до власного ритму.

Оптимальний час — не для стартів, а для підтримки власного балансу після завершення важкого періоду.

Перевірка і спокій: перед важливими рішеннями — зробіть паузу, зверніть увагу на інтуїцію та інформацію, що вже перевірена.

Нехай руни 20 липня наповнять вас спокоєм, внутрішнім відновленням та душевним затишком — дозвольте дню не окреслювати нові межі, а м’яко підтримати ті, що вже існують.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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