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Рунічний гороскоп на 20 липня 2025 року: Близнятам — сила слова, Терезам — гармонія в серці, а Скорпіонам — очищення душі
Рунічний гороскоп на 20 липня 2025 року закликає до внутрішньої рівноваги, спокійних рішень і уважного ставлення до знаків інтуїції — день ідеальний для відновлення, а не для починань.
Після дня глибокого аналізу 19 липня (вплив ретроградного Меркурія і Місяця в Скорпіоні) настає 20-те, який несе більше врівноваженості та м’якої енергетичної стабільності. Це ідеальний момент для внутрішнього врівноваження, лагідних дій і обережного руху вперед.
Загальний контекст дня
Меркурій ретроградний (до 11 серпня): продовжує наставляти на перегляд справ, повторну перевірку і зважений аналіз.
Місяць переходить у більш спокійну фазу: збережена глибина, але пом’якшена емоційна напруга.
Гороскоп по знаках
Овен (21.03–20.04)
Руна дня: “Уруз” — енергія, відновлення
Час фізичного та психологічного оновлення. Слід піклуватися про себе, взяти паузу після активного минулого дня.
Телець (21.04–20.05)
Руна дня: “Феху“ — стабільність, матеріальна безпека
Непоганий день для оцінки свого комфорту. Фінансових кроків не варто робити, проте затишок і планування будуть корисними.
Близнята (21.05–21.06)
Руна дня: “Ансуз” — комунікація, ідеї
Можна спробувати розпочати легку комунікацію, але ретельно фільтруйте слова — Меркурій все ще потребує обережності.
Рак (22.06–22.07)
Руна дня: “Беркана” — затишок, сім’я
День для домашнього тепла та особистого простору. Ваш емоційний ресурс поповниться в тиші та спілкуванні з близькими.
Лев (23.07–22.08)
Руна дня: “Соулу” — енергія, харизма
Можна м’яко натякнути про власну присутність, але не в центрі – спробуйте блиснути через допомогу або пораду.
Діва (23.08–22.09)
Руна дня: “Йера” — результати, підсумки
Час підбивати підсумки. Аналізуйте успіхи, але без поспіху — дайте собі час на завершення.
Терези (23.09–22.10)
Руна дня: “Гебо” — баланс, партнерство
Ідеальний момент для вирівнювання стосунків. Можна провести душевну бесіду — з обережністю та довірою.
Скорпіон (23.10–21.11)
Руна дня: “Гагалаз” — очищення, очищення
Можуть спливти старі емоції або теми. Приймайте їх як можливість почистити внутрішнє середовище — без реакцій.
Стрілець (22.11–21.12)
Руна дня: “Ейваз” — підтримка, внутрішній рух
Гарний день для внутрішнього перезавантаження — можна помірно активізувати старі проєкти, якщо вони підсилені інтуїцією.
Козоріг (22.12–19.01)
Руна дня: “Альгиз” — захист, інтуїція
Час подбати про межі: чи в спілкуванні, чи в інформаційному полі — оберіть спокійний режим вечорами.
Водолій (20.01–18.02)
Руна дня: “Ансуз” — слова, натхнення
Можна творчо висловлювати ідеї — але без поривів у великі переговори чи публікації.
Риби (19.02–20.03)
Руна дня: “Пертро” — внутрішній світ, інтуїція
День для занурення у внутрішню сферу. Нічого нового не починайте — лише щось, що підказує серце.
Загальні поради на 20.07.2025
Фаза спокою після емоційного напруження: сьогодні найкраще прислухатися до власного ритму.
Оптимальний час — не для стартів, а для підтримки власного балансу після завершення важкого періоду.
Перевірка і спокій: перед важливими рішеннями — зробіть паузу, зверніть увагу на інтуїцію та інформацію, що вже перевірена.
Нехай руни 20 липня наповнять вас спокоєм, внутрішнім відновленням та душевним затишком — дозвольте дню не окреслювати нові межі, а м’яко підтримати ті, що вже існують.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.