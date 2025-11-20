Рунічний гороскоп на 20 листопада 2025 року: Терезам — новий підхід, Рибам — емоційна рівновага

Руни / © ТСН

Руни цього дня підказують: не варто чинити опір змінам. Замість боротьби — спостереження, замість поспіху — уважність. Це день, коли інтуїція і гнучкість допоможуть краще за план.

Овен — руна Соулу

Енергія дня підтримує вас. Будьте відкриті для активних дій і нових завдань.

Телець — руна Іса

Тимчасове уповільнення — це не перешкода, а можливість побачити деталі.

Близнята — руна Дагаз

Настає зміна в мисленні. Ідеї, які здавалися складними, раптом стають зрозумілими.

Рак — руна Йера

Ви бачите результати своїх зусиль. День, коли стабільність і послідовність дають спокій.

Лев — руна Тейваз

Чесність і дисципліна приведуть до перемоги. Не відступайте від своїх принципів.

Діва — руна Ейваз

Час для глибших рішень. Витримка і зосередженість забезпечать потрібний результат.

Терези — руна Ансуз

Ви отримаєте важливу інформацію або пораду. Слухайте уважно — слова мають силу.

Скорпіон — руна Турисаз

День потребує обережності. Краще не розпочинати суперечок і не поспішати з реакцією.

Стрілець — руна Райдо

Можлива подорож або символічний рух уперед. Дозвольте собі гнучкість.

Козоріг — руна Альгіс

Ви під захистом. Не бійтеся висловлювати власну позицію — вона ґрунтується на досвіді.

Водолій — руна Гебо

Співпраця з людьми навколо відкриє нові перспективи. Не відмовляйтесь від спільних проєктів.

Риби — руна Лагуз

Емоції набувають ясності. День для внутрішнього відновлення, водних практик або спокійних роздумів.

20 листопада 2025 року — день, коли варто більше слухати, ніж говорити. Руни закликають довіряти своєму чуттю, зберігати м’якість у взаємодії й не забувати про турботу про себе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

