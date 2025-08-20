Рунічний гороскоп на 20 серпня 2025 року: Тельцям — нові результати, Стрільцям — зростання та оновлення

Руни / © ТСН

Руни — символи давньої мудрості, які вказують на прихований потенціал дня. 20 серпня вони спонукають діяти свідомо, шукати нові результати та дозволяти собі зростати. У кожного знака — власний рецепт для правильної дії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

Овен — руна Ейваз

Сьогодні ви відчуваєте плавні зміни всередині — варто зосередитися на підтримці власного балансу й безпеки.

Телець — руна Йера

Це день для збору плодів: робота приносить результати, і ви можете відчути заслужений прогрес.

Близнята — руна Беркана

Початки, зцілення, відновлення — час для нових ідей і турботи про свої корені.

Рак — руна Феху

Матеріальний добробут або внутрішній ресурс — у вас є можливість наростити те, що важливо.

Лев — руна Пертро

Таємниці й випадковості можуть змінити ваш курс. Будьте відкриті до несподіванок.

Діва — руна Уруз

Внутрішня сила й витривалість — ваші ключі до сьогоднішнього дня. Дійте навіть у складних обставинах.

Терези — руна Ингуз

Усе, що сьогодні посадите — принесе плоди. Ідеальний момент для насіння нових проєктів чи намірів.

Скорпіон — руна Ансуз

Сигнали, слова, спілкування — сьогодні вони несуть особливу точність і цінність. Слухайте й говоріть мудро.

Стрілець — руна Соулу

Енергія перемоги і внутрішнього світла сяє яскраво — час для впевнених кроків.

Козоріг — руна Райдо

Путі розкриті — рухайся з упевненістю. Час узгодити ритм розуму й тіла.

Водолій — руна Соулу

Сьогодні важливо звернути увагу на корені — сім’я, традиції або свій внутрішній дім можуть підтримати.

Риби — руна Лагуз

інтуїція та потік — сьогодні ваші внутрішні відчуття ведуть вас. Довіртесь їм.

20 серпня 2025 року може стати днем прояву сил і поступу. Руни нагадують: використовуйте внутрішні ресурси, не бійтеся змін і не забувайте про корені — саме зв’язок із ґрунтом додає стабільності вашим планам.

