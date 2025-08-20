- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 20 серпня 2025 року: Тельцям — нові результати, Стрільцям — зростання та оновлення
20 серпня — день, коли руни допомагають реалізовувати плани із великою ясністю і енергією. Сьогодні увага переключається на ініціативність, завершення процесів і особистісне оновлення.
Руни — символи давньої мудрості, які вказують на прихований потенціал дня. 20 серпня вони спонукають діяти свідомо, шукати нові результати та дозволяти собі зростати. У кожного знака — власний рецепт для правильної дії.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках Зодіаку
Овен — руна Ейваз
Сьогодні ви відчуваєте плавні зміни всередині — варто зосередитися на підтримці власного балансу й безпеки.
Телець — руна Йера
Це день для збору плодів: робота приносить результати, і ви можете відчути заслужений прогрес.
Близнята — руна Беркана
Початки, зцілення, відновлення — час для нових ідей і турботи про свої корені.
Рак — руна Феху
Матеріальний добробут або внутрішній ресурс — у вас є можливість наростити те, що важливо.
Лев — руна Пертро
Таємниці й випадковості можуть змінити ваш курс. Будьте відкриті до несподіванок.
Діва — руна Уруз
Внутрішня сила й витривалість — ваші ключі до сьогоднішнього дня. Дійте навіть у складних обставинах.
Терези — руна Ингуз
Усе, що сьогодні посадите — принесе плоди. Ідеальний момент для насіння нових проєктів чи намірів.
Скорпіон — руна Ансуз
Сигнали, слова, спілкування — сьогодні вони несуть особливу точність і цінність. Слухайте й говоріть мудро.
Стрілець — руна Соулу
Енергія перемоги і внутрішнього світла сяє яскраво — час для впевнених кроків.
Козоріг — руна Райдо
Путі розкриті — рухайся з упевненістю. Час узгодити ритм розуму й тіла.
Водолій — руна Соулу
Сьогодні важливо звернути увагу на корені — сім’я, традиції або свій внутрішній дім можуть підтримати.
Риби — руна Лагуз
інтуїція та потік — сьогодні ваші внутрішні відчуття ведуть вас. Довіртесь їм.
20 серпня 2025 року може стати днем прояву сил і поступу. Руни нагадують: використовуйте внутрішні ресурси, не бійтеся змін і не забувайте про корені — саме зв’язок із ґрунтом додає стабільності вашим планам.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
