Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 20 серпня 2025 року: Тельцям — нові результати, Стрільцям — зростання та оновлення

20 серпня — день, коли руни допомагають реалізовувати плани із великою ясністю і енергією. Сьогодні увага переключається на ініціативність, завершення процесів і особистісне оновлення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — символи давньої мудрості, які вказують на прихований потенціал дня. 20 серпня вони спонукають діяти свідомо, шукати нові результати та дозволяти собі зростати. У кожного знака — власний рецепт для правильної дії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

Овен — руна Ейваз
Сьогодні ви відчуваєте плавні зміни всередині — варто зосередитися на підтримці власного балансу й безпеки.

Телець — руна Йера
Це день для збору плодів: робота приносить результати, і ви можете відчути заслужений прогрес.

Близнята — руна Беркана
Початки, зцілення, відновлення — час для нових ідей і турботи про свої корені.

Рак — руна Феху
Матеріальний добробут або внутрішній ресурс — у вас є можливість наростити те, що важливо.

Лев — руна Пертро
Таємниці й випадковості можуть змінити ваш курс. Будьте відкриті до несподіванок.

Діва — руна Уруз
Внутрішня сила й витривалість — ваші ключі до сьогоднішнього дня. Дійте навіть у складних обставинах.

Терези — руна Ингуз
Усе, що сьогодні посадите — принесе плоди. Ідеальний момент для насіння нових проєктів чи намірів.

Скорпіон — руна Ансуз
Сигнали, слова, спілкування — сьогодні вони несуть особливу точність і цінність. Слухайте й говоріть мудро.

Стрілець — руна Соулу
Енергія перемоги і внутрішнього світла сяє яскраво — час для впевнених кроків.

Козоріг — руна Райдо
Путі розкриті — рухайся з упевненістю. Час узгодити ритм розуму й тіла.

Водолій — руна Соулу
Сьогодні важливо звернути увагу на корені — сім’я, традиції або свій внутрішній дім можуть підтримати.

Риби — руна Лагуз
інтуїція та потік — сьогодні ваші внутрішні відчуття ведуть вас. Довіртесь їм.

20 серпня 2025 року може стати днем прояву сил і поступу. Руни нагадують: використовуйте внутрішні ресурси, не бійтеся змін і не забувайте про корені — саме зв’язок із ґрунтом додає стабільності вашим планам.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

