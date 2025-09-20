ТСН у соціальних мережах

88
2 хв

Рунічний гороскоп на 20 вересня 2025 року: Овнам — нові можливості, Скорпіонам — обережність

20 вересня стане днем нових перспектив і водночас потреби у зважених діях. Овни отримають шанс відкрити для себе нові можливості, а Скорпіони мають бути уважними, аби не втратити баланс.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня акцентують увагу на розвитку й умінні діяти вчасно. Хтось отримає винагороду за попередні зусилля, а комусь знадобиться спокій і внутрішня дисципліна.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Феху
    День нових ресурсів та можливостей. Зверніть увагу на фінанси й підтримку.

  • Телець — руна Йера
    Час побачити результати своєї праці. Підсумки принесуть задоволення.

  • Близнята — руна Кеназ
    Натхнення й ясність допоможуть у роботі та творчості.

  • Рак — руна Вуньйо
    Радість і гармонія у спілкуванні стануть головним ресурсом дня.

  • Лев — руна Інгуз
    Закладайте основу для майбутніх справ. Ідеї почнуть проростати.

  • Діва — руна Соулу
    Сила й упевненість допоможуть подолати труднощі.

  • Терези — руна Гебо
    Партнерство й взаємність принесуть потрібну підтримку.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    День вимагає обережності. Варто уникати ризикованих рішень.

  • Стрілець — руна Райдо
    Час для поїздок і змін у планах. Вдалий день для руху.

  • Козоріг — руна Ейваз
    Витримка й терпіння допоможуть пройти через виклики.

  • Водолій — руна Ансуз
    Важливі новини чи підказки прийдуть через слова інших. Будьте уважні.

  • Риби — руна Пердро
    Випадкові події можуть відкрити для вас новий шанс.

20 вересня 2025 року руни радять зберігати баланс між обережністю та активними діями. Це день, коли можливості й підсумки зустрічаються, а інтуїція допомагає зробити правильний крок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

