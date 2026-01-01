ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 2026 рік для Риб: рік внутрішніх змін, довіри до себе та завершення циклів

2026 рік для Риб стане періодом глибокого внутрішнього перегляду, емоційного дозрівання та завершення важливих життєвих етапів — свідчить рунічний прогноз.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН.ua

Рунічний гороскоп на 2026 рік показує: для Риб це буде рік переходу від минулого до нового стану, коли багато рішень визрівають не через тиск, а через внутрішнє усвідомлення. Головною руною року стає Лагуз — символ внутрішнього чуття, глибинних процесів і руху за течією життя. Вона радить Рибам не опиратися змінам, а вчасно дозволяти собі відпускати те, що вже втратило сенс.

У фінансовій сфері активною є руна Йєра — символ закономірного результату. Для Риб 2026 рік не про різкі фінансові прориви, а про поступове вирівнювання та стабілізацію. Гроші приходять як відповідь на раніше вкладену працю, терпіння й відповідальність. Рік сприятливий для планування та обережних кроків, але не для ризиків.

У стосунках рік проходить під впливом руни Беркана — символу турботи, зцілення та емоційного відновлення. Для Риб це час м’якого зближення, відновлення довіри або створення більш безпечного простору у близьких зв’язках. Стосунки, де є підтримка й щирість, матимуть шанс зміцнитися, тоді як емоційно виснажливі зв’язки можуть завершитися без конфліктів.

Кар’єра та життєвий напрям перебувають під знаком руни Ейваз — символу витривалості та внутрішніх змін. Руна вказує: шлях може бути непростим і не завжди зрозумілим одразу, але він формує нову опору. Для Риб 2026 рік — це час навчання, внутрішнього росту й підготовки до наступного етапу.

Порадою року стає руна Ансуз — символ слова, смислів і уважного слухання. Вона радить Рибам більше довіряти розмовам, порадам і знакам, які приходять через людей та інформацію, але водночас перевіряти, що справді відгукується всередині.

Загалом 2026 рік для Риб — це період завершення і зцілення, коли через спокій, прийняття та довіру до себе формується новий життєвий напрям.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать завершення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

