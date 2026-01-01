ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 2026 рік для Терезів: рік рівноваги, вибору та відповідальних рішень

2026 рік для Терезів стане періодом пошуку балансу, важливих рішень і переосмислення партнерств — на це вказує рунічний прогноз.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Терези

Терези / © ТСН.ua

Рунічний гороскоп на 2026 рік свідчить: для Терезів це буде рік, коли доведеться визначатися і брати відповідальність за свій вибір, навіть якщо раніше вдавалося його відкладати. Головною руною року стає Ґебо — символ рівного обміну, партнерства та домовленостей. Вона підкреслює: баланс можливий лише там, де обидві сторони готові вкладатися однаково.

У фінансовій сфері активною є руна Феху — символ матеріальних ресурсів і доходу. Для Терезів 2026 рік може принести фінансові можливості через співпрацю, спільні проєкти або нові партнерські формати. Водночас руна застерігає від залежності від чужих рішень і радить чітко визначати власні інтереси у грошових питаннях.

У стосунках рік проходить під впливом руни Беркана — символу розвитку, турботи й відновлення. Для Терезів це сприятливий період для зміцнення близьких зв’язків, створення або розбудови сім’ї, а також зцілення після складних емоційних періодів. Стосунки, де є підтримка і м’якість, матимуть шанс перейти на новий рівень.

Кар’єра та життєвий напрям перебувають під знаком руни Райдо — символу руху та правильного маршруту. У 2026 році Терези можуть зіткнутися зі змінами у професійній сфері, новими обов’язками або необхідністю змінити напрям діяльності. Руна радить не боятися руху вперед, навіть якщо шлях ще не до кінця зрозумілий.

Порадою року для Терезів стає руна Тейваз — символ принциповості та внутрішнього стрижня. Вона нагадує, що справжня рівновага не означає уникання конфліктів, а здатність відстоювати власні цінності чесно й без агресії.

Загалом 2026 рік для Терезів — це час зрілого балансу, коли гармонія досягається через чіткі рішення, чесні домовленості та готовність діяти, а не лише зважувати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

