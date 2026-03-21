Рунічний гороскоп на 21 березня 2026 року: Близнятам — новина дня, Козорогам — чітке рішення

21 березня 2026 року руни вказують на день усвідомлення і рішень, які допоможуть закріпити зміни після рівнодення.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Після весняного рівнодення події поступово входять у новий ритм. Рунічні символи цього дня говорять про необхідність закріпити зроблені кроки і не поспішати з новими рішеннями. Це гарний момент для аналізу ситуації, фінансових уточнень і спокійних дій. Найбільшу користь принесе послідовність.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 21 березня 2026 року

Овен — руна Тейваз

Рішучість допоможе закріпити результат.

Телець — руна Феху

Фінансове рішення або невеликий прибуток можуть з’явитися.

Близнята — руна Ансуз

Важлива новина або розмова змінять ваше бачення ситуації.

Рак — руна Беркана

Краще зберігати спокій і не перевантажувати себе.

Лев — руна Соулу

Ініціатива принесе позитивний результат.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей допоможе уникнути помилок.

Терези — руна Гебо

Домовленість або підтримка принесуть користь.

Скорпіон — руна Альґіз

Варто діяти обережно і не поспішати з довірою.

Стрілець — руна Райдо

Можлива зміна планів або новий напрям.

Козоріг — руна Отал

Чітке рішення допоможе зміцнити позиції.

Водолій — руна Дагаз

Новий погляд дозволить знайти інше рішення.

Риби — руна Лагуз

Краще діяти спокійно і не форсувати події.

Руни цього дня радять не поспішати і закріплювати результати. Саме продумані дії допоможуть отримати користь від змін.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

