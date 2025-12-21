Рунічний гороскоп на 21 грудня 2025 року: Близнятам — рух, Скорпіонам — перелом, Рибам — новий цикл

Руни / © ТСН

21 грудня — символічний момент переходу, коли руни звертають увагу на внутрішні зміни та завершення важливих процесів. Це день не про поспіх, а про усвідомлення того, що варто залишити позаду, щоб увійти в новий етап без зайвого тягаря.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 21 грудня

Овен — руна Феху

День пов’язаний із ресурсами, грошима та практичною вигодою. Ви можете отримати результат, який має матеріальне або конкретне прикладне значення. Варто берегти те, що вже маєте.

Телець — руна Іса

Пауза і тимчасове уповільнення. День не сприяє ривкам — краще зупинитися, зафіксувати позицію й не втручатися в перебіг подій. Спокій зараз корисніший за активність.

Близнята — руна Ейваз

Рух і взаємодія. Події розвиватимуться через контакти, поїздки або спільні дії. День підходить для змін формату, переговорів і корекції планів.

Рак — руна Манназ

Фокус на людях і соціальних зв’язках. Важливу роль відіграє підтримка оточення або розуміння власної ролі в ситуації. День саморефлексії без заглиблення в емоції.

Лев — руна Соулу

Активна енергія й внутрішній підйом. Ви можете заявити про себе або зробити крок, який приверне увагу. День сприяє ініціативам і особистій впевненості.

Діва — руна Ейваз

Внутрішня стійкість і стратегічне мислення. Навіть якщо ситуація здається складною, ви здатні втримати баланс і не збитися з курсу. День для довгострокових рішень.

Терези — руна Вуньйо

Гармонія й відчуття задоволення. Можливі приємні новини або ситуації, які принесуть емоційне полегшення. Добрий день для спілкування й теплих контактів.

Скорпіон — руна Турисаз

Різкий поворот або необхідність захисту меж. День може поставити перед непростим вибором, але він допоможе зруйнувати застарілу модель поведінки.

Стрілець — руна Дагаз

Перехід і внутрішній злам. Ви відчуєте зміну стану або погляду на ситуацію. День символізує вихід з одного етапу й наближення до нового.

Козоріг — руна Альгіз

Захист і обережність. Варто прислухатися до сигналів і не ігнорувати дрібні попередження. День підходить для збереження позицій, а не для ризику.

Водолій — руна Гахалаз

Несподівані події або емоційні зрушення. Те, що здається хаотичним, насправді звільняє простір. День очищення від зайвого.

Риби — руна Інгваз

Завершення і підготовка до нового циклу. Внутрішні процеси дозрівають, навіть якщо зовні це непомітно. День варто прожити спокійно, без тиску на себе.

Руни 21 грудня показують різні сценарії, але спільну ідею — підготовку до змін. Комусь важливо діяти, комусь — зупинитися, а комусь — прийняти внутрішній перелом. День допомагає закрити старе і створити простір для подальшого руху.

