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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
3 хв

Рунічний гороскоп на 21 липня 2025 року: Близнятам — фокус на словах, Скорпіонам — день змін

21 липня 2025 року руни підказують: час для глибоких рішень, чесної комунікації та духовного оновлення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це давні сакральні символи, які використовували скандинави, германці й кельти як абетку, а також як інструмент для передбачень. Кожна руна несе в собі глибокий смисл, енергетичний посил і підказку для дії. Рунічний гороскоп допомагає краще зрозуміти, які процеси відбуваються у вашому житті прямо зараз і як з ними працювати — через інтуїцію, мудрість і силу наміру. Сьогоднішній день проходить під впливом руни “Уруз” — символу сили, відновлення й внутрішнього оновлення.

Рунічний гороскоп на 21 липня 2025 року

Овен — руна “Тейваз”

День рішень і дій. Сміливо йдіть назустріч викликам — у вас є внутрішній воїн, який знає, чого прагне. Справедливість і чесність — ваші провідники.

Телець — руна “Гебо”

Час обміну: дайте — й отримаєте. Гармонійні союзи, нові знайомства або примирення можуть принести приємні відкриття. Але не забувайте про баланс.

Близнята — руна “Ансуз”

Сила слова сьогодні має вирішальне значення. Дивіться, що й кому ви говорите — ваша інтуїція підкаже, коли мовчати, а коли виступити. День навчання, комунікації та знакових повідомлень.

Рак — руна “Беркана”

Час зцілення та турботи. Зверніть увагу на тіло, дім, родину. Все, що ви плекаєте з любов’ю, принесе плоди. Особливо — стосунки з материнською фігурою або власне материнство.

Лев — руна “Соулу”

Ваша енергія сяє. День для творчості, ініціатив і лідерства. Якщо довго вагалися — дійте. Залишайтеся вірними своєму вогню, і він приведе до перемоги.

Діва — руна “Іса”

Зупинка — не поразка. Іноді корисно побути в нерухомості, щоби побачити суть. Не варто сьогодні поспішати — краще обміркувати й перечекати.

Терези — руна “Лагуз”

Ваша сила — у гнучкості. Емоції можуть бути глибокими, як вода. Пливіть за течією, довіряйте інтуїції й дозвольте собі відчувати, навіть якщо це нестабільно.

Скорпіон — руна “Гагалаз”

День очищення та руйнування старого. Це не завжди приємно, але необхідно. Те, що зникне — вже не служить вам. Прийміть бурю з гідністю.

Стрілець — руна “Ейваз”

Внутрішній перехід, духовний зріст. Ви на порозі змін, і навіть якщо здається, що рух уповільнився — це тимчасово. Довіряйте процесу.

Козоріг — руна “Феху”

Ресурси в дії. Добрий день для фінансових справ, практичних рішень і реалізації планів. Але будьте обережні з жадібністю чи надмірним контролем.

Водолій — руна “Райдо”

Час руху. Подорож, новий напрямок або внутрішня зміна мислення відкриють вам нові горизонти. Дійте з усвідомленням цілі.

Риби — руна “Манназ”

Взаємозв’язок із людьми — ключ дня. Ви не самі. Час довіритися спільноті, знайти підтримку або ж самому стати опорою для інших.

21 липня 2025 року — це день різнобарвних станів: хтось відчує потребу в тиші, інші — силу дії. Руни підказують: слухайте себе, не боріться з потоком, і тоді день принесе цінні одкровення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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