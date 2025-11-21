Рунічний гороскоп на 21 листопада 2025 року: Близнятам — ясність у справах, Стрільцям — нові можливості

Руни / © ТСН

Руни цього дня радять не чинити тиску на події. Все розвивається природно, і навіть якщо здається, що темп повільний — це лише підготовка до ривка наприкінці місяця.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Уруз

День сили. Використайте енергію для конкретних дій — фізичних або робочих.

Телець — руна Ейваз

Не все дається відразу. Зосередьтеся на стійкості, а не на швидких результатах.

Близнята — руна Кеназ

Ви нарешті бачите ситуацію ясно. З’явиться рішення, яке розставить усе по місцях.

Рак — руна Беркана

Турбота про близьких принесе гармонію. День емоційного комфорту та сімейного тепла.

Лев — руна Альгіс

Ваш внутрішній спокій — найкращий захист. Не піддавайтесь зовнішньому тиску.

Діва — руна Феху

Можливі невеликі прибутки або добрі новини у сфері ресурсів.

Терези — руна Гебо

Успіх приходить через взаємодію. Це гарний день для співпраці та домовленостей.

Скорпіон — руна Хагалаз

Старі установки руйнуються. Прийміть зміни як природний етап розвитку.

Стрілець — руна Райдо

Новий рух — символічний чи реальний. Подорож або ініціатива відкриє перспективи.

Козоріг — руна Йера

Збираєте врожай своїх старань. Час підбити проміжні підсумки.

Водолій — руна Манназ

У центрі уваги — комунікація. Ви знайдете розуміння у важливій розмові.

Риби — руна Лагуз

Внутрішня гармонія повертається. Прислухайтесь до емоцій — вони ведуть до рівноваги.

21 листопада 2025 року — день, коли важливо прийняти потік життя без опору. Руни нагадують: ясність приходить через спокій, а нові можливості — через готовність почути себе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

