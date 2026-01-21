Рунічний гороскоп на 21 січня 2025 року: Близнятам — шанс на новий старт, Скорпіонам — перевірка на міцність

Руни / © ТСН

21 січня — день, коли варто діяти чітко й без хаосу. Рунічні символи радять уважно ставитися до деталей, не поспішати з висновками та робити ставку на точні рішення.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 21 січня 2025 року

Овен — руна Тейваз

День боротьби за результат. Ви зможете відстояти своє, якщо діятимете прямо й не відступатимете від принципів.

Телець — руна Феху

Фінансова користь. Сприятливий день для практичних рішень, покупок і наведення порядку в ресурсах.

Близнята — руна Дагаз

Шанс на новий старт. Ситуація може різко змінитися на вашу користь — головне не триматися за старий сценарій.

Рак — руна Інгваз

Тиша перед рухом. День підходить для відновлення сил і підготовки до важливого кроку без зайвих розмов.

Лев — руна Ейваз

Стійкість і витримка. Ви пройдете цей день спокійніше, якщо не реагуватимете емоційно на провокації.

Діва — руна Кеназ

Точність і контроль деталей. Ви побачите слабке місце в процесі й зможете швидко його виправити.

Терези — руна Еваз

Домовленість через співпрацю. День дає шанс вирішити питання мирно, якщо діяти не наодинці.

Скорпіон — руна Турисаз

Перевірка на міцність. Варто бути обережними в конфліктах і не тиснути там, де ситуація потребує паузи.

Стрілець — руна Йєра

Результат без поспіху. Ви побачите, що працює, а що час завершувати. Важливо не прискорювати процеси.

Козоріг — руна Манназ

Рішення через людей. Тиждень вимагає правильної комунікації: вам важливо домовитися, а не тягнути все самостійно.

Водолій — руна Перт

Несподівана інформація. День може принести новину або поворот, який змінить плани — залишайтеся гнучкими.

Риби — руна Іса

Пауза і зупинка. Краще не форсувати події та дати ситуації “встоятися” перед наступним кроком.

Руни цього дня підкреслюють важливість дисципліни й холодного розрахунку. Сьогодні корисно не гнатися за швидким результатом, а обирати шлях, який дає стабільний ефект.