Рунічний гороскоп на 21 вересня 2025 року: Терезам — рівновага, Левам — новий етап

Символи рун цього дня вказують на потребу уважності, стабільності й готовності до змін. Для когось цей день принесе ясність, для інших — ресурс для дії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Час діяти рішуче й відстоювати власні позиції. Сміливість буде винагороджена.

Телець — руна Йера

Вдалий момент для підбиття підсумків. Результати минулих зусиль стануть помітними.

Близнята — руна Кеназ

День прозрінь. Ви зможете отримати ясність у важливому питанні.

Рак — руна Ейваз

Стійкість і внутрішня дисципліна допоможуть зберегти рівновагу.

Лев — руна Інгуз

Настає новий етап. Сьогодні можна закладати основу для майбутнього.

Діва — руна Соулу

Сила і світло допоможуть вам прийняти правильне рішення.

Терези — руна Гебо

Баланс і партнерство будуть у центрі уваги. Гарний день для спільних рішень.

Скорпіон — руна Турисаз

Проявіть обережність. День вимагає чітко окреслених меж.

Стрілець — руна Райдо

Подорожі або зміни у планах виявляться вдалими. Час для руху вперед.

Козоріг — руна Вуньйо

Радість і гармонія стануть вашим джерелом сил.

Водолій — руна Ансуз

Важливі новини чи поради можуть стати ключем до розуміння.

Риби — руна Пердро

Випадковість сьогодні може відкрити перед вами нову можливість.

21 вересня 2025 року руни радять діяти рішуче, берегти баланс і прислухатися до підказок долі. День відкриває двері для нового, якщо ви готові зробити сміливий крок.

