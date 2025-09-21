ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 21 вересня 2025 року: Терезам — рівновага, Левам — новий етап

21 вересня — день, коли руни підказують зберігати баланс і використовувати нові можливості. Терези зможуть віднайти внутрішню рівновагу, а Леви — отримають поштовх для нового етапу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Символи рун цього дня вказують на потребу уважності, стабільності й готовності до змін. Для когось цей день принесе ясність, для інших — ресурс для дії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    Час діяти рішуче й відстоювати власні позиції. Сміливість буде винагороджена.

  • Телець — руна Йера
    Вдалий момент для підбиття підсумків. Результати минулих зусиль стануть помітними.

  • Близнята — руна Кеназ
    День прозрінь. Ви зможете отримати ясність у важливому питанні.

  • Рак — руна Ейваз
    Стійкість і внутрішня дисципліна допоможуть зберегти рівновагу.

  • Лев — руна Інгуз
    Настає новий етап. Сьогодні можна закладати основу для майбутнього.

  • Діва — руна Соулу
    Сила і світло допоможуть вам прийняти правильне рішення.

  • Терези — руна Гебо
    Баланс і партнерство будуть у центрі уваги. Гарний день для спільних рішень.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Проявіть обережність. День вимагає чітко окреслених меж.

  • Стрілець — руна Райдо
    Подорожі або зміни у планах виявляться вдалими. Час для руху вперед.

  • Козоріг — руна Вуньйо
    Радість і гармонія стануть вашим джерелом сил.

  • Водолій — руна Ансуз
    Важливі новини чи поради можуть стати ключем до розуміння.

  • Риби — руна Пердро
    Випадковість сьогодні може відкрити перед вами нову можливість.

21 вересня 2025 року руни радять діяти рішуче, берегти баланс і прислухатися до підказок долі. День відкриває двері для нового, якщо ви готові зробити сміливий крок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

