Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 21 жовтня 2025 року: Овнам — сміливість, Дівам — рівновага

21 жовтня принесе більше визначеності та внутрішнього порядку. Овни отримають поштовх до сміливих кроків, а Діви зможуть відновити рівновагу у важливих питаннях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня підказують, що зараз важливо зосередитися на собі та своїй внутрішній опорі. День буде сприятливим для тих, хто діє обдумано й слухає інтуїцію.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Уруз
    Дійте сміливо. Внутрішня сила допоможе зробити рішучий крок.

  • Телець — руна Йера
    Поступовий результат ваших дій стає помітним. Не поспішайте — процес іде правильно.

  • Близнята — руна Ансуз
    Важливе слово, порада чи інформація стануть підказкою.

  • Рак — руна Беркана
    День м’якого оновлення. Добре займатися домашніми справами або турботою про себе.

  • Лев — руна Соулу
    Енергія на підйомі. Зараз легко просунутися вперед у запланованому.

  • Діва — руна Вуньйо
    Рівновага і спокій повертають ясність. Гарний день для відновлення сил.

  • Терези — руна Гебо
    Партнерство й підтримка будуть ключем до успішного рішення.

  • Скорпіон — руна Ейваз
    Зберігайте витримку. Не все потребує негайної відповіді.

  • Стрілець — руна Райдо
    Час рухатися далі — навіть маленький крок змінює перспективу.

  • Козоріг — руна Феу
    Сприятливий день у ресурсних або фінансових питаннях.

  • Водолій — руна Кеназ
    Усвідомлення чи ідея допоможе вирішити те, що турбувало раніше.

  • Риби — руна Лагуз
    Інтуїція сьогодні підкаже правильний напрямок. Не ігноруйте відчуттів.

21 жовтня 2025 року — день дій через усвідомлення, а не поспіх. Руни радять опиратися на внутрішню стабільність, тоді рішення прийдуть легко і природно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
169
