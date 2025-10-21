Рунічний гороскоп на 21 жовтня 2025 року: Овнам — сміливість, Дівам — рівновага

Руни / © ТСН

Реклама

Руни цього дня підказують, що зараз важливо зосередитися на собі та своїй внутрішній опорі. День буде сприятливим для тих, хто діє обдумано й слухає інтуїцію.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Уруз

Дійте сміливо. Внутрішня сила допоможе зробити рішучий крок.

Телець — руна Йера

Поступовий результат ваших дій стає помітним. Не поспішайте — процес іде правильно.

Близнята — руна Ансуз

Важливе слово, порада чи інформація стануть підказкою.

Рак — руна Беркана

День м’якого оновлення. Добре займатися домашніми справами або турботою про себе.

Лев — руна Соулу

Енергія на підйомі. Зараз легко просунутися вперед у запланованому.

Діва — руна Вуньйо

Рівновага і спокій повертають ясність. Гарний день для відновлення сил.

Терези — руна Гебо

Партнерство й підтримка будуть ключем до успішного рішення.

Скорпіон — руна Ейваз

Зберігайте витримку. Не все потребує негайної відповіді.

Стрілець — руна Райдо

Час рухатися далі — навіть маленький крок змінює перспективу.

Козоріг — руна Феу

Сприятливий день у ресурсних або фінансових питаннях.

Водолій — руна Кеназ

Усвідомлення чи ідея допоможе вирішити те, що турбувало раніше.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція сьогодні підкаже правильний напрямок. Не ігноруйте відчуттів.

21 жовтня 2025 року — день дій через усвідомлення, а не поспіх. Руни радять опиратися на внутрішню стабільність, тоді рішення прийдуть легко і природно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.