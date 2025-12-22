Рунічний гороскоп на 22–28 грудня 2025 року: тиждень завершень і внутрішнього налаштування

Руни / © ТСН

Тиждень 22–28 грудня — це період між завершенням і початком, коли руни радять не поспішати з рішеннями та уважно підсумувати пройдений шлях. Це час для збереження ресурсу, впорядкування справ і м’якого переходу до нового етапу.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 22–28 грудня

Овен — руна Феху

Тиждень зосереджений на ресурсах і практичній вигоді. Можливі фінансові рішення або отримання результатів, що мають конкретну цінність. Варто берегти досягнуте.

Телець — руна Іса

Пауза й уповільнення. Події можуть розвиватися повільніше, ніж очікувалося, але це допоможе уникнути зайвих ризиків. Тиждень для спостереження й збереження позицій.

Близнята — руна Ейваз

Рух через взаємодію. Спільні дії, контакти та поїздки сприятимуть розвитку справ. Важливо бути гнучкими й готовими до змін формату.

Рак — руна Манназ

Фокус на людях і взаєминах. Підтримка оточення або правильне розуміння своєї ролі допоможуть пройти цей тиждень спокійніше.

Лев — руна Соулу

Активна позиція і бажання проявитися. Тиждень підходить для ініціатив, публічних дій і кроків, які підсилюють упевненість у собі.

Діва — руна Ейваз

Стратегічне мислення і внутрішня зібраність. Навіть складні ситуації можна втримати під контролем, якщо діяти послідовно й без поспіху.

Терези — руна Вуньйо

Емоційне полегшення і приємні моменти. Тиждень може принести радість від спілкування, теплі новини або відчуття гармонії.

Скорпіон — руна Турисаз

Необхідність захисту меж. Можливі різкі ситуації або непрості рішення, які допоможуть позбутися застарілих моделей поведінки.

Стрілець — руна Дагаз

Перехід і внутрішній злам. Тиждень символізує зміну стану або поглядів і підготовку до нового етапу наприкінці року.

Козоріг — руна Альгіз

Обережність і захист. Варто дослухатися до сигналів і не йти на необдуманий ризик. Збереження позицій буде важливішим за експерименти.

Водолій — руна Хагалаз

Несподівані події можуть порушити звичний порядок. Попри це тиждень сприяє очищенню простору від зайвого й підготовці до змін.

Риби — руна Інгваз

Завершення внутрішніх процесів. Навіть якщо зовні небагато подій, усередині формується база для нового циклу. Варто берегти сили.

Руни цього тижня наголошують на значенні завершень і внутрішньої підготовки. Кінець року не потребує ривків — важливіше спокійно довести до ладу поточні справи та звільнити простір для майбутніх змін. Такий підхід допоможе зустріти новий період більш зібрано.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

