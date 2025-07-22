Рунічний гороскоп на 22 липня 2025: Терезам — інтуїція, Стрільцям — рух до себе

Руни / © ТСН

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Руни — це не просто символи стародавнього письма, а містичні знаки, що допомагають нам читати енергію Всесвіту. Кожна руна — як дзеркало моменту: показує, куди рухатися, де зупинитися, а де — відпустити.

22 липня — останній день Сонця в Раку: день глибоких почуттів, завершення внутрішнього циклу й підготовки до нового витка. Саме тому рунічне послання цього дня допоможе краще відчути себе.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна дня: “Феху”

Руна матеріального ресурсу, добробуту та волі до здобутку. Сьогоднішній день може принести фінансові новини або шанси. Але важливо: не лише брати, а й ділитися. Потік повинен бути взаємним.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна дня: “Уруз”

Руна сили, здоров’я та оновлення. Тельцям важливо знайти контакт із тілом: прогулянка, масаж, відпочинок без гаджетів. Чим краще ви себе чуєте — тим впевненіше рухаєтесь уперед.

Близнята (21 травня — 21 червня)

Руна дня: “Райдо”

Це руна дороги й руху — зовнішнього або внутрішнього. Вас можуть чекати важливі поїздки або зміни в мисленні. Не бійтеся змінювати напрямок, якщо відчуваєте, що старий шлях вже не ваш.

Рак (22 червня — 22 липня)

Руна дня: “Кеназ”

Руна внутрішнього світла, прозріння, творчого спалаху. Ви сьогодні — як смолоскип у темряві. Довіряйте своїм інсайтам, записуйте сни й думки — там відповідь на щось важливе.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна дня: “Дагаз”

Це руна пробудження, світанку, прориву. Щось важливе стає ясним. Не бійтеся зробити перший крок. День сприятливий для початку нового етапу або прояснення складної ситуації.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна дня: “Гебо”

Руна партнерства й взаємообміну. Зверніть увагу на те, як ви будуєте зв’язки — чи є баланс давати/отримувати? У роботі, коханні, дружбі — шукайте гармонії.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна дня: “Лагуз”

Це руна води, емоцій, інтуїції. День для того, щоб довіритися чуттям і дозволити подіям текти природно. Не нав’язуйте собі рішень — вони самі до вас прийдуть, коли ви сповільнитеся.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна дня: “Гагалаз”

Руна очищення, руйнування старого, аби з’явилось нове. Можуть виникнути несподівані події, але вони — на краще. Сприймайте це як бурю, що вимиває зайве.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна дня: “Ейваз”

Це руна переходу, глибини, трансформації. Сьогодні добре зосередитись на собі: що у вас змінюється, куди тягне душа? Це не зовнішній рух — це шлях усередину.

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Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна дня: “Ансуз”

Руна слова, мудрості, поради. Звертайте увагу на розмови, повідомлення, книги. Інформація, що надійде сьогодні, може стати ключем. Але й самі будьте уважні до власної мови — вона творить реальність.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна дня: “Ейваз”

Руна руху, синхронності, довіри процесу. День вдалий для спільної справи. Ви — не самі, Всесвіт діє у парі з вами. Не чиніть спротиву, якщо події змінюють вектор — це на краще.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна дня: “Манназ”

Це руна людини, спільноти, дзеркала. Все, що ви сьогодні бачите в інших — відображення вас. Можлива важлива зустріч або нове розуміння себе через іншу людину.

22 липня — день тиші перед рухом. Руни сьогодні закликають не квапити події, а вміти чути, розпізнавати, довіряти. Особливо сильно звучить інтуїція (Терези, Раки), енергія перетворення (Скорпіони, Стрільці) та імпульс для дій (Овни, Близнюки, Водолії). Нехай цей день стане для вас знаком усвідомлення та прийняття.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.