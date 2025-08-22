- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 22 серпня 2025 року: Рибам — новий імпульс, Левам — завершення
22 серпня — ідеальний момент для оцінки результатів і налаштування нових орієнтирів. День підходить для завершення запланованого і відкриттів, що з’являться після цього.
Руни — це символи стародавньої мудрості, здатні підказати енергію дня. Цього разу вони наголошують на завершеннях, нових стрибках і стійкості. Незалежно від знаку зодіаку, кожна позиція отримає конкретний орієнтир на добрий результат.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках Зодіаку
Овен — руна Ейваз
Символізує трансформацію, баланс та внутрішню стійкість. Сьогодні важливо залишатися зосередженим і врівноваженим, навіть коли обставини швидко змінюються.
Телець — руна Пердро
Несподівані події чи загадкові підказки можуть відкрити нові шляхи. Слухайте інтуїцію — саме вона підкаже наступний крок.
Близнята — руна Беркана
Сприяє зростанню та оновленню. Ідеальний день, щоб щось «народити» — нову ідею, проєкт або особистий початок.
Рак — руна Оталa
Сприятливі енергетичні ресурси з дому, з родини або традицій. Зверніть увагу на цінності, які додають сил.
Лев — руна Йера
Відображає завершені проєкти та отримані результати. День для підбиття підсумків та святкування заслужених досягнень.
Діва — руна Інгуз
Символ родючості, потенціалу й довгострокових цілей. Все, що зараз планується, може згодом принести значущі плоди.
Терези — руна Тейваз
Спрямована на справедливий підхід та сміливе лідерство. Дійте з честю і відкритою позицією — це підвищить довіру до вас.
Скорпіон — руна Соулу
Означає перемогу, очищування і внутрішню цілісність. День сприятливий для завершення чогось важливого і оновлення духу.
Стрілець — руна Альгіз
Закликає до інтуїтивного захисту та опори. Особливо сьогодні важливо слухати внутрішній голос і оберігати свої межі.
Козоріг — руна Райдо
Символ шляху, руху та прогресу. Все, що ви робите — має бути обдуманим і впорядкованим. Ваш ритм — ключ до успіху.
Водолій — руна Лагуз
Вказує на інтуїтивний потік і гнучкість. Сьогодні варто довіряти внутрішнім відчуттям і не відкидати емоцій як важливу частину рішення.
Риби — руна Гагалаз
Відображає необхідні зміни через зовнішні виклики. Трансформація може стати приводом для оновлення — не опирайтеся їй.
22 серпня 2025 року — день, коли руни підтримують завершення важливого та вихід на новий рівень. Використовуйте свою силу, інтуїцію та внутрішню ясність, щоб рухатися впевнено до змін.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
