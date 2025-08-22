ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 22 серпня 2025 року: Рибам — новий імпульс, Левам — завершення

22 серпня — ідеальний момент для оцінки результатів і налаштування нових орієнтирів. День підходить для завершення запланованого і відкриттів, що з’являться після цього.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це символи стародавньої мудрості, здатні підказати енергію дня. Цього разу вони наголошують на завершеннях, нових стрибках і стійкості. Незалежно від знаку зодіаку, кожна позиція отримає конкретний орієнтир на добрий результат.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

Овен — руна Ейваз
Символізує трансформацію, баланс та внутрішню стійкість. Сьогодні важливо залишатися зосередженим і врівноваженим, навіть коли обставини швидко змінюються.

Телець — руна Пердро
Несподівані події чи загадкові підказки можуть відкрити нові шляхи. Слухайте інтуїцію — саме вона підкаже наступний крок.

Близнята — руна Беркана
Сприяє зростанню та оновленню. Ідеальний день, щоб щось «народити» — нову ідею, проєкт або особистий початок.

Рак — руна Оталa
Сприятливі енергетичні ресурси з дому, з родини або традицій. Зверніть увагу на цінності, які додають сил.

Лев — руна Йера
Відображає завершені проєкти та отримані результати. День для підбиття підсумків та святкування заслужених досягнень.

Діва — руна Інгуз
Символ родючості, потенціалу й довгострокових цілей. Все, що зараз планується, може згодом принести значущі плоди.

Терези — руна Тейваз
Спрямована на справедливий підхід та сміливе лідерство. Дійте з честю і відкритою позицією — це підвищить довіру до вас.

Скорпіон — руна Соулу
Означає перемогу, очищування і внутрішню цілісність. День сприятливий для завершення чогось важливого і оновлення духу.

Стрілець — руна Альгіз
Закликає до інтуїтивного захисту та опори. Особливо сьогодні важливо слухати внутрішній голос і оберігати свої межі.

Козоріг — руна Райдо
Символ шляху, руху та прогресу. Все, що ви робите — має бути обдуманим і впорядкованим. Ваш ритм — ключ до успіху.

Водолій — руна Лагуз
Вказує на інтуїтивний потік і гнучкість. Сьогодні варто довіряти внутрішнім відчуттям і не відкидати емоцій як важливу частину рішення.

Риби — руна Гагалаз
Відображає необхідні зміни через зовнішні виклики. Трансформація може стати приводом для оновлення — не опирайтеся їй.

22 серпня 2025 року — день, коли руни підтримують завершення важливого та вихід на новий рівень. Використовуйте свою силу, інтуїцію та внутрішню ясність, щоб рухатися впевнено до змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie