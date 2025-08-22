Рунічний гороскоп на 22 серпня 2025 року: Рибам — новий імпульс, Левам — завершення

Руни / © ТСН

Руни — це символи стародавньої мудрості, здатні підказати енергію дня. Цього разу вони наголошують на завершеннях, нових стрибках і стійкості. Незалежно від знаку зодіаку, кожна позиція отримає конкретний орієнтир на добрий результат.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

Овен — руна Ейваз

Символізує трансформацію, баланс та внутрішню стійкість. Сьогодні важливо залишатися зосередженим і врівноваженим, навіть коли обставини швидко змінюються.

Телець — руна Пердро

Несподівані події чи загадкові підказки можуть відкрити нові шляхи. Слухайте інтуїцію — саме вона підкаже наступний крок.

Близнята — руна Беркана

Сприяє зростанню та оновленню. Ідеальний день, щоб щось «народити» — нову ідею, проєкт або особистий початок.

Рак — руна Оталa

Сприятливі енергетичні ресурси з дому, з родини або традицій. Зверніть увагу на цінності, які додають сил.

Лев — руна Йера

Відображає завершені проєкти та отримані результати. День для підбиття підсумків та святкування заслужених досягнень.

Діва — руна Інгуз

Символ родючості, потенціалу й довгострокових цілей. Все, що зараз планується, може згодом принести значущі плоди.

Терези — руна Тейваз

Спрямована на справедливий підхід та сміливе лідерство. Дійте з честю і відкритою позицією — це підвищить довіру до вас.

Скорпіон — руна Соулу

Означає перемогу, очищування і внутрішню цілісність. День сприятливий для завершення чогось важливого і оновлення духу.

Стрілець — руна Альгіз

Закликає до інтуїтивного захисту та опори. Особливо сьогодні важливо слухати внутрішній голос і оберігати свої межі.

Козоріг — руна Райдо

Символ шляху, руху та прогресу. Все, що ви робите — має бути обдуманим і впорядкованим. Ваш ритм — ключ до успіху.

Водолій — руна Лагуз

Вказує на інтуїтивний потік і гнучкість. Сьогодні варто довіряти внутрішнім відчуттям і не відкидати емоцій як важливу частину рішення.

Риби — руна Гагалаз

Відображає необхідні зміни через зовнішні виклики. Трансформація може стати приводом для оновлення — не опирайтеся їй.

22 серпня 2025 року — день, коли руни підтримують завершення важливого та вихід на новий рівень. Використовуйте свою силу, інтуїцію та внутрішню ясність, щоб рухатися впевнено до змін.

