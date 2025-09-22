Рунічний гороскоп на 22 вересня 2025 року: Ракам — підтримка, Козорогам — рішучість

Руни / © ТСН

Реклама

Руничні символи цього дня підкреслюють важливість взаємодії з іншими й уміння тримати курс навіть у складних ситуаціях. Це час, коли витримка та відкрите серце приносять користь.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Соулу

Енергія та ясність на вашому боці. Добрий час для розв'язання важливих питань.

Телець — руна Йера

Результати вашої праці стають очевидними. День підходить для аналізу досягнень.

Близнята — руна Ансуз

Новини чи поради від інших людей виявляться важливими підказками.

Рак — руна Гебо

Ви отримаєте підтримку й взаємність від близьких. Цінуйте партнерство.

Лев — руна Кеназ

Ясність допоможе побачити нові шляхи. Час для творчих рішень.

Діва — руна Вуньйо

День радості та гармонії. Присвятіть час тому, що приносить задоволення.

Терези — руна Ейваз

Терпіння та внутрішня стійкість допоможуть пройти через випробування.

Скорпіон — руна Турисаз

Будьте уважними до власних меж. Не піддавайтеся на провокації.

Стрілець — руна Райдо

Подорож чи новий проєкт сьогодні будуть успішними. Вдалий час для руху.

Козоріг — руна Тейваз

Час рішучих дій. Ваші зусилля дадуть відчутні результати.

Водолій — руна Інгуз

Новий етап починається вже зараз. День сприятливий для закладання основи.

Риби — руна Пердро

Випадковість або несподівана зустріч може відкрити новий шанс.

22 вересня 2025 року руни радять: шукайте підтримку у близьких, дійте з рішучістю та звертайте увагу на підказки, які приходять несподівано. Це день, коли взаємність і сила духу ведуть до успіху.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.