Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 22 вересня 2025 року: Ракам — підтримка, Козорогам — рішучість

22 вересня — день, коли варто діяти впевнено та не боятися просити підтримки. Раки отримають допомогу від близьких, а Козороги знайдуть у собі сили для рішучих кроків.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руничні символи цього дня підкреслюють важливість взаємодії з іншими й уміння тримати курс навіть у складних ситуаціях. Це час, коли витримка та відкрите серце приносять користь.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Соулу
    Енергія та ясність на вашому боці. Добрий час для розв'язання важливих питань.

  • Телець — руна Йера
    Результати вашої праці стають очевидними. День підходить для аналізу досягнень.

  • Близнята — руна Ансуз
    Новини чи поради від інших людей виявляться важливими підказками.

  • Рак — руна Гебо
    Ви отримаєте підтримку й взаємність від близьких. Цінуйте партнерство.

  • Лев — руна Кеназ
    Ясність допоможе побачити нові шляхи. Час для творчих рішень.

  • Діва — руна Вуньйо
    День радості та гармонії. Присвятіть час тому, що приносить задоволення.

  • Терези — руна Ейваз
    Терпіння та внутрішня стійкість допоможуть пройти через випробування.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Будьте уважними до власних меж. Не піддавайтеся на провокації.

  • Стрілець — руна Райдо
    Подорож чи новий проєкт сьогодні будуть успішними. Вдалий час для руху.

  • Козоріг — руна Тейваз
    Час рішучих дій. Ваші зусилля дадуть відчутні результати.

  • Водолій — руна Інгуз
    Новий етап починається вже зараз. День сприятливий для закладання основи.

  • Риби — руна Пердро
    Випадковість або несподівана зустріч може відкрити новий шанс.

22 вересня 2025 року руни радять: шукайте підтримку у близьких, дійте з рішучістю та звертайте увагу на підказки, які приходять несподівано. Це день, коли взаємність і сила духу ведуть до успіху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

