- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 56
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний гороскоп на 22 вересня 2025 року: Ракам — підтримка, Козорогам — рішучість
22 вересня — день, коли варто діяти впевнено та не боятися просити підтримки. Раки отримають допомогу від близьких, а Козороги знайдуть у собі сили для рішучих кроків.
Руничні символи цього дня підкреслюють важливість взаємодії з іншими й уміння тримати курс навіть у складних ситуаціях. Це час, коли витримка та відкрите серце приносять користь.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Соулу
Енергія та ясність на вашому боці. Добрий час для розв'язання важливих питань.
Телець — руна Йера
Результати вашої праці стають очевидними. День підходить для аналізу досягнень.
Близнята — руна Ансуз
Новини чи поради від інших людей виявляться важливими підказками.
Рак — руна Гебо
Ви отримаєте підтримку й взаємність від близьких. Цінуйте партнерство.
Лев — руна Кеназ
Ясність допоможе побачити нові шляхи. Час для творчих рішень.
Діва — руна Вуньйо
День радості та гармонії. Присвятіть час тому, що приносить задоволення.
Терези — руна Ейваз
Терпіння та внутрішня стійкість допоможуть пройти через випробування.
Скорпіон — руна Турисаз
Будьте уважними до власних меж. Не піддавайтеся на провокації.
Стрілець — руна Райдо
Подорож чи новий проєкт сьогодні будуть успішними. Вдалий час для руху.
Козоріг — руна Тейваз
Час рішучих дій. Ваші зусилля дадуть відчутні результати.
Водолій — руна Інгуз
Новий етап починається вже зараз. День сприятливий для закладання основи.
Риби — руна Пердро
Випадковість або несподівана зустріч може відкрити новий шанс.
22 вересня 2025 року руни радять: шукайте підтримку у близьких, дійте з рішучістю та звертайте увагу на підказки, які приходять несподівано. Це день, коли взаємність і сила духу ведуть до успіху.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
