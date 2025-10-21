ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 22 жовтня 2025 року: Ракам — внутрішня опора, Козорогам — чіткі орієнтири

22 жовтня стане днем зосередженості та внутрішньої опори. Раки відчують потребу в стабільності, а Козороги — знайдуть чіткий напрям для подальших дій.

Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня вказують на важливість внутрішньої зібраності. Варто менше поспішати та більше прислухатись до внутрішнього голосу — тоді рішення прийдуть природно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Уруз
    Сильний старт і рішучий крок принесуть відчуття прогресу.

  • Телець — руна Іса
    Ситуація потребує паузи. Краще не форсувати події сьогодні.

  • Близнята — руна Пертро
    Неочікуваний фактор або випадок відкриє нове бачення.

  • Рак — руна Ейваз
    Стійкість і зосередженість — ваш головний ресурс цього дня.

  • Лев — руна Гагалаз
    Старі структури можуть рушитися — дозвольте цьому очистити шлях.

  • Діва — руна Одал
    Опора у звичному та сімейному колі поверне відчуття безпеки.

  • Терези — руна Беркана
    М’яке оновлення у настрої або взаєминах. День для турботи про себе.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Обережність і самоконтроль допоможуть уникнути зайвих конфліктів.

  • Стрілець — руна Соулу
    Енергія для руху вперед повертається. Сміливо беріть ініціативу.

  • Козоріг — руна Райдо
    Ви бачите напрямок чіткіше. Час обрати подальший маршрут.

  • Водолій — руна Манназ
    Подивіться на ситуацію з позиції співпраці — це дасть кращий результат.

  • Риби — руна Лагуз
    Інтуїція сьогодні точніша звичайного. Прислухайтесь до сигналів.

22 жовтня 2025 року — день внутрішньої роботи й обережного руху вперед. Руни радять тримати внутрішню опору й не поспішати з діями, щоб побачити вірний напрямок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

