Рунічний гороскоп на 22 жовтня 2025 року: Ракам — внутрішня опора, Козорогам — чіткі орієнтири

Руни цього дня вказують на важливість внутрішньої зібраності. Варто менше поспішати та більше прислухатись до внутрішнього голосу — тоді рішення прийдуть природно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Уруз

Сильний старт і рішучий крок принесуть відчуття прогресу.

Телець — руна Іса

Ситуація потребує паузи. Краще не форсувати події сьогодні.

Близнята — руна Пертро

Неочікуваний фактор або випадок відкриє нове бачення.

Рак — руна Ейваз

Стійкість і зосередженість — ваш головний ресурс цього дня.

Лев — руна Гагалаз

Старі структури можуть рушитися — дозвольте цьому очистити шлях.

Діва — руна Одал

Опора у звичному та сімейному колі поверне відчуття безпеки.

Терези — руна Беркана

М’яке оновлення у настрої або взаєминах. День для турботи про себе.

Скорпіон — руна Турисаз

Обережність і самоконтроль допоможуть уникнути зайвих конфліктів.

Стрілець — руна Соулу

Енергія для руху вперед повертається. Сміливо беріть ініціативу.

Козоріг — руна Райдо

Ви бачите напрямок чіткіше. Час обрати подальший маршрут.

Водолій — руна Манназ

Подивіться на ситуацію з позиції співпраці — це дасть кращий результат.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція сьогодні точніша звичайного. Прислухайтесь до сигналів.

22 жовтня 2025 року — день внутрішньої роботи й обережного руху вперед. Руни радять тримати внутрішню опору й не поспішати з діями, щоб побачити вірний напрямок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

