- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний гороскоп на 22 жовтня 2025 року: Ракам — внутрішня опора, Козорогам — чіткі орієнтири
22 жовтня стане днем зосередженості та внутрішньої опори. Раки відчують потребу в стабільності, а Козороги — знайдуть чіткий напрям для подальших дій.
Руни цього дня вказують на важливість внутрішньої зібраності. Варто менше поспішати та більше прислухатись до внутрішнього голосу — тоді рішення прийдуть природно.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Уруз
Сильний старт і рішучий крок принесуть відчуття прогресу.
Телець — руна Іса
Ситуація потребує паузи. Краще не форсувати події сьогодні.
Близнята — руна Пертро
Неочікуваний фактор або випадок відкриє нове бачення.
Рак — руна Ейваз
Стійкість і зосередженість — ваш головний ресурс цього дня.
Лев — руна Гагалаз
Старі структури можуть рушитися — дозвольте цьому очистити шлях.
Діва — руна Одал
Опора у звичному та сімейному колі поверне відчуття безпеки.
Терези — руна Беркана
М’яке оновлення у настрої або взаєминах. День для турботи про себе.
Скорпіон — руна Турисаз
Обережність і самоконтроль допоможуть уникнути зайвих конфліктів.
Стрілець — руна Соулу
Енергія для руху вперед повертається. Сміливо беріть ініціативу.
Козоріг — руна Райдо
Ви бачите напрямок чіткіше. Час обрати подальший маршрут.
Водолій — руна Манназ
Подивіться на ситуацію з позиції співпраці — це дасть кращий результат.
Риби — руна Лагуз
Інтуїція сьогодні точніша звичайного. Прислухайтесь до сигналів.
22 жовтня 2025 року — день внутрішньої роботи й обережного руху вперед. Руни радять тримати внутрішню опору й не поспішати з діями, щоб побачити вірний напрямок.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
