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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1015
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 23 липня 2025 року: Тельцям — підтримка, Стрільцям — зміна перспективи

23 липня руни вказують на потребу у внутрішній ясності та перегляді пріоритетів. Особливо корисним цей день буде для Тельців, Дів і Стрільців.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це не лише давня система письма, а й глибокі символи сили, інтуїції та змін. Кожна руна несе в собі певне послання. У рунічному гороскопі на день ми читаємо ці сигнали як підказки для кращих рішень, стійкості або трансформацій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Рунічний гороскоп на 23 липня 2025 року

Овен — “Тейваз”

Цей день вимагає мужності та чесності. Руна воїна підказує: іноді потрібно сказати правду, навіть якщо це некомфортно. Ваше завдання — стояти за свої принципи.

Телець — “Соулу”

Руна сонця дає силу для відновлення і ясності. День сприятливий для вирішення побутових справ і фінансових питань. Ви — джерело світла для себе та інших.

Близнята — “Інґуз”

Період дозрівання і завершення циклу. Якщо давно щось тягнеться — настав час поставити крапку й відкрити шлях новому. Добре підходить для побутових змін.

Рак — “Альґіз”

Символ захисту. Інтуїтивно ви відчуєте, що або хто вам шкодить. Утримайте межі та не дозволяйте іншим використовувати вашу м’якість.

Лев — “Кеназ”

Руна внутрішнього світла. Ви можете отримати інсайт, прорив або несподіване розуміння. День ідеально підходить для творчості та розв'язання складних завдань.

Діва — “Манназ”

Руна людини та спільноти. Сьогодні зверніть увагу на те, як ви взаємодієте з оточенням. Колективні рішення принесуть більше користі, ніж самостійна гра.

Терези — “Ґебо”

Обмін і рівновага. День сприяє побудові рівноправних стосунків і партнерських угод. Якщо виник конфлікт — шанс на примирення сьогодні особливо високий.

Скорпіон — “Феху”

Ресурси та достаток. Можливі несподівані надходження або шанс заробити. Проте будьте уважні до витрат — енергія має рухатися, а не застоюватися.

Стрілець — “Дагаз”

Руна нового бачення. Те, що здавалося знайомим, може постати в новому світлі. День відкриттів, навіть якщо вони спершу збивають з пантелику.

Козоріг — “Райдо”

Руна дороги. Час руху вперед — буквально чи символічно. Плануйте подорожі, переміщення або навіть зміну підходів у роботі. Застій шкідливий.

Водолій — “Ансуз”

Комунікації, знання і натхнення. Добре йде навчання, інтерв’ю, виступи, обмін думками. Те, що ви сьогодні почуєте, може стати поворотною точкою.

Риби — “Лагуз”

Руна потоку. Прислухайтеся до емоцій, не пригнічуйте почуття. Якщо відчуваєте втому — дайте собі дозвіл уповільнитися й відновитися.

Руни 23 липня говорять про необхідність внутрішньої чесності, перегляду пріоритетів і відкриття до нового. Зміни не завжди гучні — іноді вони починаються з тихого усвідомлення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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