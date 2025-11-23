Рунічний гороскоп на 23 листопада 2025 року: Дівам — сила стабільності, Терезам — гармонія, Водоліям — нове зростання

Руни / © ТСН

23 листопада руни прогнозують кожному знаку свій унікальний вектор: на когось чекає стабільність і внутрішня сила, іншим день принесе ясність, захист чи оновлення, а деякі відчують потребу сповільнитися та переосмислити події.

Овен — руна Феху

День активізує теми ресурсів і результатів. Можливе поповнення, повернення боргу або відчуття, що ваші зусилля нарешті дають плоди. Уникайте імпульсивних витрат.

Телець — руна Райдо

Руна руху та внутрішнього шляху спонукає до зміни ритму або важливого рішення. Інтуїція направляє вас у правильний бік. Довіряйте сигналам.

Близнята — руна Гебо

Сьогодні працює енергія взаємності: подарунки, домовленості, підтримка. Вдалий день для партнерств та укладання угод — взаємна вигода гарантована.

Рак — руна Іса

Темп сповільнюється. Руна радить зробити паузу, уникати поспіху й перевантаження. Стан «стійкого льоду» допомагає побачити справжні пріоритети.

Лев — руна Кеназ

Руна вогню приносить ясність, натхнення та імпульс до творчого прориву. Ви можете знайти рішення там, де раніше був туман. День осяянь.

Діва — руна Ейваз

Стабільність, внутрішня сила й витривалість. Ви здатні завершити складні задачі й поставити порядок у справах. Добрий день для стратегічного планування.

Терези — руна Вуньйо

Руна радості й гармонії відкриває двері до хороших новин і приємних взаємодій. Ваше внутрішнє світло притягує теплі події.

Скорпіон — руна Турисаз

Потрібна обережність. Можуть виникнути провокації або напруга. Важливо діяти не імпульсивно, а обдумано. Захистіть свої кордони.

Стрілець — руна Альгіз

Потужний символ захисту. День сприяє збереженню власних ресурсів, звільненню від зайвого та зміцненню внутрішніх меж. Інтуїція — ваш компас.

Козоріг — руна Ансуз

Слова, знаки та розмови мають особливу вагу. Можлива мудра порада або інформація, що допоможе прийняти рішення. Прислухайтеся уважно.

Водолій — руна Беркана

Енергія нового початку, ніжності, відновлення. Добрий день для турботи про себе, відновлення сил, початку нових проєктів або ритуалів очищення.

Риби — руна Йера

Руна циклу та врожаю підказує: настав час підбити підсумки. Ви побачите плоди своєї праці або отримаєте винагороду за минулі зусилля.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.