Рунічний гороскоп на 23 серпня 2025 року: Близнятам — подарунок взаємності, Рибам — внутрішня сила

Руни – це стародавні символи енергій, що вказують на архетипічні теми дня. Цього дня вони ведуть до відкриття підтримки та внутрішньої опори. Усі знаки отримають ключові символи для своєї життєвої ситуації.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для знаків Зодіаку

Овен — руна Уруз

Сьогодні ваша сила й витривалість на висоті. Ресурси, які здавалися недосяжними, тепер доступні.

Телець — руна Альґіз

Інтуїція та внутрішній захист — ваш головний союзник. Слухайте, що підказує серце.

Близнята — руна Гебо

Дар взаємності відкриє новий потенціал у стосунках. Гармонія і діалог ведуть сьогодні до прогресу.

Рак — руна Йера

Ростуть результати попередніх зусиль. Сьогодні прекрасний день для підбиття підсумків і отримання плодів.

Лев — руна Ансуз

Слова, символи, натхнення — саме вони сьогодні мають силу. Ваше повідомлення може змінити щось на краще.

Діва — руна Тейваз

Справедливість, лідерство, рішучість — це ваші ключі до успіху сьогодні. Поводьтеся гідно, і обставини підтримають.

Терези — руна Райдо

Свідомий рух уперед — ваш інструмент. Плануйте, але не зупиняйтесь, навіть коли шлях здається складним.

Скорпіон — руна Кеназ

Ясність і натхнення прийдуть у сильний момент. Це хороший день для творчості та прогресу.

Стрілець — руна Совило

Всередині вас — ясне світло і сила. Не бійтесь показати свій внутрішній ресурс.

Козоріг — руна Іса

Пауза може дати новий погляд. Інколи просто зупинитись — найкращий шлях уперед.

Водолій — руна Даґаз

Нове бачення зараз у вас. Цього дня приходить прозріння, яке дає напрям руху.

Риби — руна Эйваз

Баланс і витривалість — ваш день для внутрішнього переродження. Знайдіть підтримку у своїй внутрішній структурі.

23 серпня 2025 року — день, коли руни вказують на цінність підтримки, ясності і внутрішньої сили. Це час діяти, прислухаючись до інтуїції, цінувати партнерство і зберігати цілісність духу.

