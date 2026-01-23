- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 23 січня 2025 року: Близнятам — важлива відповідь, Терезам — крок до миру
23 січня руни вказують на день, коли важливо зберігати самоконтроль і не поспішати з висновками. Події можуть вимагати чіткої відповіді або рішення, тож варто уважно ставитися до слів і домовленостей. Найкраще спрацює спокійний темп і дії без зайвого тиску.
23 січня руни вказують на день, коли важливо діяти стримано й не втягуватися в зайві конфлікти. Події можуть вимагати чіткої позиції, але водночас — гнучкості в спілкуванні. Це час, коли правильно сказане слово або вчасне рішення допоможуть зняти напругу й повернути контроль над ситуацією.
Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 23 січня 2025 року
Овен — руна Уруз
Повернення сили. День підходить для активних дій, якщо ви не розпорошуєте енергію на дрібниці.
Телець — руна Отал
Опора і стабільність. Варто зосередитися на домі, бюджеті та тому, що дає відчуття надійності.
Близнята — руна Манназ
Важлива відповідь. Сьогодні вирішальним стане контакт із людьми — не ігноруйте повідомлення та пропозиції.
Рак — руна Інгваз
Накопичення ресурсу. День сприяє відновленню сил і підготовці до нового етапу без поспіху.
Лев — руна Тейваз
Принципове рішення. Ви зможете відстояти свою позицію, якщо говоритимете прямо й не відступатимете.
Діва — руна Іса
Пауза і стабілізація. Не варто прискорювати події — сьогодні важливіше зберегти рівний темп.
Терези — руна Гебо
Крок до миру. День підходить для примирення, компромісу та домовленості, яка зніме напругу.
Скорпіон — руна Турисаз
Обережність у суперечках. Краще не тиснути й не провокувати конфлікти — пауза буде сильнішим рішенням.
Стрілець — руна Райдо
Рух і зміна планів. Можливі поїздки або корекція маршруту, яка принесе практичну користь.
Козоріг — руна Феху
Користь і фінанси. День сприяє грошовим рішенням, покупкам і наведення ладу в ресурсах.
Водолій — руна Дагаз
Поворот у планах. Ви можете швидко змінити підхід і знайти варіант, який працює краще.
Риби — руна Лагуз
Спокійний ритм. Варто діяти м’яко й не форсувати події, які ще не дозріли.
Руни цього дня підкреслюють значення меж і правильних слів. Сьогодні корисно берегти ресурс, уникати зайвих конфліктів і робити кроки, які повертають спокій у справи та стосунки.
