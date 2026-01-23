Рунічний гороскоп на 23 січня 2025 року: Близнятам — важлива відповідь, Терезам — крок до миру

Руни / © ТСН

23 січня руни вказують на день, коли важливо діяти стримано й не втягуватися в зайві конфлікти. Події можуть вимагати чіткої позиції, але водночас — гнучкості в спілкуванні. Це час, коли правильно сказане слово або вчасне рішення допоможуть зняти напругу й повернути контроль над ситуацією.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 23 січня 2025 року

Овен — руна Уруз

Повернення сили. День підходить для активних дій, якщо ви не розпорошуєте енергію на дрібниці.

Телець — руна Отал

Опора і стабільність. Варто зосередитися на домі, бюджеті та тому, що дає відчуття надійності.

Близнята — руна Манназ

Важлива відповідь. Сьогодні вирішальним стане контакт із людьми — не ігноруйте повідомлення та пропозиції.

Рак — руна Інгваз

Накопичення ресурсу. День сприяє відновленню сил і підготовці до нового етапу без поспіху.

Лев — руна Тейваз

Принципове рішення. Ви зможете відстояти свою позицію, якщо говоритимете прямо й не відступатимете.

Діва — руна Іса

Пауза і стабілізація. Не варто прискорювати події — сьогодні важливіше зберегти рівний темп.

Терези — руна Гебо

Крок до миру. День підходить для примирення, компромісу та домовленості, яка зніме напругу.

Скорпіон — руна Турисаз

Обережність у суперечках. Краще не тиснути й не провокувати конфлікти — пауза буде сильнішим рішенням.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміна планів. Можливі поїздки або корекція маршруту, яка принесе практичну користь.

Козоріг — руна Феху

Користь і фінанси. День сприяє грошовим рішенням, покупкам і наведення ладу в ресурсах.

Водолій — руна Дагаз

Поворот у планах. Ви можете швидко змінити підхід і знайти варіант, який працює краще.

Риби — руна Лагуз

Спокійний ритм. Варто діяти м’яко й не форсувати події, які ще не дозріли.

Руни цього дня підкреслюють значення меж і правильних слів. Сьогодні корисно берегти ресурс, уникати зайвих конфліктів і робити кроки, які повертають спокій у справи та стосунки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.