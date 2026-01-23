ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 23 січня 2025 року: Близнятам — важлива відповідь, Терезам — крок до миру

23 січня руни вказують на день, коли важливо зберігати самоконтроль і не поспішати з висновками. Події можуть вимагати чіткої відповіді або рішення, тож варто уважно ставитися до слів і домовленостей. Найкраще спрацює спокійний темп і дії без зайвого тиску.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

23 січня руни вказують на день, коли важливо діяти стримано й не втягуватися в зайві конфлікти. Події можуть вимагати чіткої позиції, але водночас — гнучкості в спілкуванні. Це час, коли правильно сказане слово або вчасне рішення допоможуть зняти напругу й повернути контроль над ситуацією.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 23 січня 2025 року

Овен — руна Уруз

Повернення сили. День підходить для активних дій, якщо ви не розпорошуєте енергію на дрібниці.

Телець — руна Отал

Опора і стабільність. Варто зосередитися на домі, бюджеті та тому, що дає відчуття надійності.

Близнята — руна Манназ

Важлива відповідь. Сьогодні вирішальним стане контакт із людьми — не ігноруйте повідомлення та пропозиції.

Рак — руна Інгваз

Накопичення ресурсу. День сприяє відновленню сил і підготовці до нового етапу без поспіху.

Лев — руна Тейваз

Принципове рішення. Ви зможете відстояти свою позицію, якщо говоритимете прямо й не відступатимете.

Діва — руна Іса

Пауза і стабілізація. Не варто прискорювати події — сьогодні важливіше зберегти рівний темп.

Терези — руна Гебо

Крок до миру. День підходить для примирення, компромісу та домовленості, яка зніме напругу.

Скорпіон — руна Турисаз

Обережність у суперечках. Краще не тиснути й не провокувати конфлікти — пауза буде сильнішим рішенням.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміна планів. Можливі поїздки або корекція маршруту, яка принесе практичну користь.

Козоріг — руна Феху

Користь і фінанси. День сприяє грошовим рішенням, покупкам і наведення ладу в ресурсах.

Водолій — руна Дагаз

Поворот у планах. Ви можете швидко змінити підхід і знайти варіант, який працює краще.

Риби — руна Лагуз

Спокійний ритм. Варто діяти м’яко й не форсувати події, які ще не дозріли.

Руни цього дня підкреслюють значення меж і правильних слів. Сьогодні корисно берегти ресурс, уникати зайвих конфліктів і робити кроки, які повертають спокій у справи та стосунки.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
38
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie