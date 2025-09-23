ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 23 вересня 2025 року: Тельцям — стабільність, Водоліям — нові ідеї

23 вересня стане днем рівноваги та нових відкриттів. Тельці зможуть відчути стабільність у важливих справах, а Водолії — отримають натхнення й нові ідеї для майбутніх рішень.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня підказують: важливо тримати баланс між обережністю й активністю. Для одних це буде момент внутрішньої ясності, для інших — поштовх до змін.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Соулу
    Сила й енергія допоможуть досягти результату. Це день ясності.

  • Телець — руна Ейваз
    Стійкість і стабільність допоможуть утримати рівновагу.

  • Близнята — руна Кеназ
    Нові ідеї та натхнення відкриють перед вами важливі можливості.

  • Рак — руна Гебо
    Взаємність у стосунках сьогодні особливо важлива. Прислухайтеся до близьких.

  • Лев — руна Йера
    Час побачити результати своїх зусиль. День для підсумків.

  • Діва — руна Ансуз
    Уважно слухайте слова інших — у них прихована підказка для вас.

  • Терези — руна Вуньйо
    Радість і гармонія допоможуть відновити сили.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    День вимагає обережності. Варто чітко окреслити власні межі.

  • Стрілець — руна Райдо
    Подорож або зміни у планах пройдуть вдало. Час руху.

  • Козоріг — руна Інгуз
    Сприятливий час для нового початку. Ваша ідея має шанс прорости.

  • Водолій — руна Кеназ
    Свіжі ідеї й натхнення допоможуть знайти новий напрям.

  • Риби — руна Пердро
    Випадковість чи несподіванка відкриє для вас можливість.

23 вересня 2025 року руни радять: тримайте баланс, слухайте себе й інших та довіряйте знакам долі. Це день, коли стабільність і нові ідеї можуть поєднатися для створення майбутнього.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

