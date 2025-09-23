- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 23 вересня 2025 року: Тельцям — стабільність, Водоліям — нові ідеї
23 вересня стане днем рівноваги та нових відкриттів. Тельці зможуть відчути стабільність у важливих справах, а Водолії — отримають натхнення й нові ідеї для майбутніх рішень.
Руни цього дня підказують: важливо тримати баланс між обережністю й активністю. Для одних це буде момент внутрішньої ясності, для інших — поштовх до змін.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Соулу
Сила й енергія допоможуть досягти результату. Це день ясності.
Телець — руна Ейваз
Стійкість і стабільність допоможуть утримати рівновагу.
Близнята — руна Кеназ
Нові ідеї та натхнення відкриють перед вами важливі можливості.
Рак — руна Гебо
Взаємність у стосунках сьогодні особливо важлива. Прислухайтеся до близьких.
Лев — руна Йера
Час побачити результати своїх зусиль. День для підсумків.
Діва — руна Ансуз
Уважно слухайте слова інших — у них прихована підказка для вас.
Терези — руна Вуньйо
Радість і гармонія допоможуть відновити сили.
Скорпіон — руна Турисаз
День вимагає обережності. Варто чітко окреслити власні межі.
Стрілець — руна Райдо
Подорож або зміни у планах пройдуть вдало. Час руху.
Козоріг — руна Інгуз
Сприятливий час для нового початку. Ваша ідея має шанс прорости.
Водолій — руна Кеназ
Свіжі ідеї й натхнення допоможуть знайти новий напрям.
Риби — руна Пердро
Випадковість чи несподіванка відкриє для вас можливість.
23 вересня 2025 року руни радять: тримайте баланс, слухайте себе й інших та довіряйте знакам долі. Це день, коли стабільність і нові ідеї можуть поєднатися для створення майбутнього.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
