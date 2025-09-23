Рунічний гороскоп на 23 вересня 2025 року: Тельцям — стабільність, Водоліям — нові ідеї

Руни / © ТСН

Руни цього дня підказують: важливо тримати баланс між обережністю й активністю. Для одних це буде момент внутрішньої ясності, для інших — поштовх до змін.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Соулу

Сила й енергія допоможуть досягти результату. Це день ясності.

Телець — руна Ейваз

Стійкість і стабільність допоможуть утримати рівновагу.

Близнята — руна Кеназ

Нові ідеї та натхнення відкриють перед вами важливі можливості.

Рак — руна Гебо

Взаємність у стосунках сьогодні особливо важлива. Прислухайтеся до близьких.

Лев — руна Йера

Час побачити результати своїх зусиль. День для підсумків.

Діва — руна Ансуз

Уважно слухайте слова інших — у них прихована підказка для вас.

Терези — руна Вуньйо

Радість і гармонія допоможуть відновити сили.

Скорпіон — руна Турисаз

День вимагає обережності. Варто чітко окреслити власні межі.

Стрілець — руна Райдо

Подорож або зміни у планах пройдуть вдало. Час руху.

Козоріг — руна Інгуз

Сприятливий час для нового початку. Ваша ідея має шанс прорости.

Водолій — руна Кеназ

Свіжі ідеї й натхнення допоможуть знайти новий напрям.

Риби — руна Пердро

Випадковість чи несподіванка відкриє для вас можливість.

23 вересня 2025 року руни радять: тримайте баланс, слухайте себе й інших та довіряйте знакам долі. Це день, коли стабільність і нові ідеї можуть поєднатися для створення майбутнього.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

