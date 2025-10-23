- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 23 жовтня 2025 року: Левам — внутрішня сила, Рибам — відновлення
23 жовтня стане днем внутрішнього налаштування і відновлення ресурсу. Леви відчують посилення власної сили, а Риби — знайдуть спокій і підтримку у відчутті внутрішньої тиші.
Руни цього дня підказують, що важливо не поспішати до зовнішніх дій, а спершу відчути внутрішній стан. Правильні рішення народжуються зі спокою, а не з напруги.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Тейваз
Підвищене відчуття цілісності допомагає ухвалити сміливе рішення.
Телець — руна Йера
Ви поступово наближаєтесь до результату. Довіртеся природному темпу подій.
Близнята — руна Ансуз
Слова, порада чи новина сьогодні мають особливу вагу — будьте уважні.
Рак — руна Беркана
М’яке оновлення. Варто приділити час дому або турботі про себе.
Лев — руна Соулу
Внутрішня сила та ясність активізуються. Сприятливий день для самовираження.
Діва — руна Ейваз
Тримайте внутрішню рівновагу. Стійкість сьогодні важливіша за швидкість.
Терези — руна Вуньйо
Гармонія у спілкуванні й відчуття легкості повернуть упевненість.
Скорпіон — руна Турисаз
Уникайте імпульсивних реакцій. Варто спостерігати, а не діяти різко.
Стрілець — руна Райдо
Настає час невеликого зрушення вперед. Уточніть маршрут — і рухайтеся.
Козоріг — руна Феу
Результат попередньої праці починає проявлятись. Є шанс зміцнити позиції.
Водолій — руна Кеназ
Натхнення й розуміння ситуації дозволять ухвалити правильне рішення.
Риби — руна Лагуз
Відновлення через спокій. Слухайте свої глибинні відчуття.
23 жовтня 2025 року руни дають пораду діяти не через напругу, а через усвідомленість: внутрішня ясність стане ключем до правильного кроку.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
