Рунічний гороскоп на 23 жовтня 2025 року: Левам — внутрішня сила, Рибам — відновлення

Руни цього дня підказують, що важливо не поспішати до зовнішніх дій, а спершу відчути внутрішній стан. Правильні рішення народжуються зі спокою, а не з напруги.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Підвищене відчуття цілісності допомагає ухвалити сміливе рішення.

Телець — руна Йера

Ви поступово наближаєтесь до результату. Довіртеся природному темпу подій.

Близнята — руна Ансуз

Слова, порада чи новина сьогодні мають особливу вагу — будьте уважні.

Рак — руна Беркана

М’яке оновлення. Варто приділити час дому або турботі про себе.

Лев — руна Соулу

Внутрішня сила та ясність активізуються. Сприятливий день для самовираження.

Діва — руна Ейваз

Тримайте внутрішню рівновагу. Стійкість сьогодні важливіша за швидкість.

Терези — руна Вуньйо

Гармонія у спілкуванні й відчуття легкості повернуть упевненість.

Скорпіон — руна Турисаз

Уникайте імпульсивних реакцій. Варто спостерігати, а не діяти різко.

Стрілець — руна Райдо

Настає час невеликого зрушення вперед. Уточніть маршрут — і рухайтеся.

Козоріг — руна Феу

Результат попередньої праці починає проявлятись. Є шанс зміцнити позиції.

Водолій — руна Кеназ

Натхнення й розуміння ситуації дозволять ухвалити правильне рішення.

Риби — руна Лагуз

Відновлення через спокій. Слухайте свої глибинні відчуття.

23 жовтня 2025 року руни дають пораду діяти не через напругу, а через усвідомленість: внутрішня ясність стане ключем до правильного кроку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.