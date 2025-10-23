ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 23 жовтня 2025 року: Левам — внутрішня сила, Рибам — відновлення

23 жовтня стане днем внутрішнього налаштування і відновлення ресурсу. Леви відчують посилення власної сили, а Риби — знайдуть спокій і підтримку у відчутті внутрішньої тиші.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня підказують, що важливо не поспішати до зовнішніх дій, а спершу відчути внутрішній стан. Правильні рішення народжуються зі спокою, а не з напруги.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    Підвищене відчуття цілісності допомагає ухвалити сміливе рішення.

  • Телець — руна Йера
    Ви поступово наближаєтесь до результату. Довіртеся природному темпу подій.

  • Близнята — руна Ансуз
    Слова, порада чи новина сьогодні мають особливу вагу — будьте уважні.

  • Рак — руна Беркана
    М’яке оновлення. Варто приділити час дому або турботі про себе.

  • Лев — руна Соулу
    Внутрішня сила та ясність активізуються. Сприятливий день для самовираження.

  • Діва — руна Ейваз
    Тримайте внутрішню рівновагу. Стійкість сьогодні важливіша за швидкість.

  • Терези — руна Вуньйо
    Гармонія у спілкуванні й відчуття легкості повернуть упевненість.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Уникайте імпульсивних реакцій. Варто спостерігати, а не діяти різко.

  • Стрілець — руна Райдо
    Настає час невеликого зрушення вперед. Уточніть маршрут — і рухайтеся.

  • Козоріг — руна Феу
    Результат попередньої праці починає проявлятись. Є шанс зміцнити позиції.

  • Водолій — руна Кеназ
    Натхнення й розуміння ситуації дозволять ухвалити правильне рішення.

  • Риби — руна Лагуз
    Відновлення через спокій. Слухайте свої глибинні відчуття.

23 жовтня 2025 року руни дають пораду діяти не через напругу, а через усвідомленість: внутрішня ясність стане ключем до правильного кроку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

