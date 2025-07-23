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Рунічний гороскоп на 24 липня 2025 року: Тельцям — новий погляд, Стрільцям — зміни в русі
Рунічний гороскоп на 24 липня 2025 року переносять акцент з індивідуальної сили на магію спільноти, обміну та нових сприйнять — ідеальний день для руху через взаємини й внутрішнє майбутнє.
Руни 24 липня говорять про внутрішню прозорість, оновлення у відносинах і необхідність перегляду сприйняття — але тепер у новому порядку: день залишається сприятливим для аналізу, але з більш динамічним акцентом на дію.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знакам зодіаку
Овен — “Гебо”
Руна рівноваги та взаємовигоди. Настав час обмінюватися — емоціями, знаннями, підтримкою. Відносини отримують шанс оновитися.
Телець — “Дагаз”
Руна прориву, нового світла. Сьогодні можуть з'явитися несподівані просвітлення, які змінять ваш погляд на сферу ресурсів чи побуту.
Близнята — “Манназ”
Руна спільноти й людських контактів. Корисні будуть зустрічі й колективні ініціативи — саме через них знайдете натхнення та нові напрямки.
Рак — “Ґебо”
Руна обміну сигналізує про зцілення через взаєморозуміння. Підтримайте близьку людину — і відкриттями допоможете в собі.
Лев — “Кеназ”
Внутрішнє світло та інсайти. Сили на творчість й нові ідеї — ваша енергетика випромінює ясність, навіть якщо діяти обережно.
Діва — “Лагуз”
Руна потоку — день для емоцій і відчуттів. Прислухайтеся до ритму подій, не спротивляйтеся течії.
Терези — “Ансуз”
Руна слова — комунікації мають просвітлися. Говоріть про важливе, висловлюйте думки з відкритістю.
Скорпіон — “Гагалаз”
Руна очищення — старі структури руйнуються, щоб з’явилося нове. Важливі зміни — не бійтеся їх пройти.
Стрілець — “Райдо”
Руна дороги й руху. Можливі технічні зрушення, переміщення, змін у мисленні. Час рухатися вперед.
Козоріг — “Лагуз”
Руна творчого потоку. Дозвольте собі мріяти, спочатку відчути, а потім вже втілювати.
Водолій — “Ансуз”
Руна натхнення й слова. Ідеальне середовище для діалогу, вивчення й передачі знань.
Риби — “Лагуз”
Пливіть за течією своєї інтуїції. Дозвольте почуттям проводити вас — це день довіри й емоційного балансу.
Поради на 24 липня
Приділіть увагу взаємодії — партнерство, спілкування та підтримка інших сьогодні особливо значущі.
Дозвольте старому піти — деякі події можуть змінити ваші уявлення, але це відкриє простір для нового.
Прислухайтеся до інтуїції та власного ритму — навіть найменші сигнали зсередини можуть вказати правильний напрям.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.