Рунічний гороскоп на 24 липня 2025 року: Тельцям — новий погляд, Стрільцям — зміни в русі

Руни / © ТСН

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Руни 24 липня говорять про внутрішню прозорість, оновлення у відносинах і необхідність перегляду сприйняття — але тепер у новому порядку: день залишається сприятливим для аналізу, але з більш динамічним акцентом на дію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодіаку

Овен — “Гебо”

Руна рівноваги та взаємовигоди. Настав час обмінюватися — емоціями, знаннями, підтримкою. Відносини отримують шанс оновитися.

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Телець — “Дагаз”

Руна прориву, нового світла. Сьогодні можуть з'явитися несподівані просвітлення, які змінять ваш погляд на сферу ресурсів чи побуту.

Близнята — “Манназ”

Руна спільноти й людських контактів. Корисні будуть зустрічі й колективні ініціативи — саме через них знайдете натхнення та нові напрямки.

Рак — “Ґебо”

Руна обміну сигналізує про зцілення через взаєморозуміння. Підтримайте близьку людину — і відкриттями допоможете в собі.

Лев — “Кеназ”

Внутрішнє світло та інсайти. Сили на творчість й нові ідеї — ваша енергетика випромінює ясність, навіть якщо діяти обережно.

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Діва — “Лагуз”

Руна потоку — день для емоцій і відчуттів. Прислухайтеся до ритму подій, не спротивляйтеся течії.

Терези — “Ансуз”

Руна слова — комунікації мають просвітлися. Говоріть про важливе, висловлюйте думки з відкритістю.

Скорпіон — “Гагалаз”

Руна очищення — старі структури руйнуються, щоб з’явилося нове. Важливі зміни — не бійтеся їх пройти.

Стрілець — “Райдо”

Руна дороги й руху. Можливі технічні зрушення, переміщення, змін у мисленні. Час рухатися вперед.

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Козоріг — “Лагуз”

Руна творчого потоку. Дозвольте собі мріяти, спочатку відчути, а потім вже втілювати.

Водолій — “Ансуз”

Руна натхнення й слова. Ідеальне середовище для діалогу, вивчення й передачі знань.

Риби — “Лагуз”

Пливіть за течією своєї інтуїції. Дозвольте почуттям проводити вас — це день довіри й емоційного балансу.

Поради на 24 липня

Приділіть увагу взаємодії — партнерство, спілкування та підтримка інших сьогодні особливо значущі.

Дозвольте старому піти — деякі події можуть змінити ваші уявлення, але це відкриє простір для нового.

Прислухайтеся до інтуїції та власного ритму — навіть найменші сигнали зсередини можуть вказати правильний напрям.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.