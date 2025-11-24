Рунічний гороскоп на 24 листопада 2025 року: Ракам — інтуїція, Левам — прорив, Водоліям — відновлення

Руни / © ТСН

24 листопада руни вказують на день внутрішніх рішень і зовнішніх зрушень: одні знаки отримають силу волі та прорив, інші — інтуїтивні підказки, а дехто зіткнеться з випробуваннями, що відкриють шлях до оновлення.

Рунічний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 24 листопада

Овен — руна Тейваз

Руна воїна активізує силу волі й рішучість. Сьогодні ви можете досягти важливого результату або подолати сумнів. Головне — діяти чесно і тримати курс до мети.

Телець — руна Отал

День пов’язаний з домом, корінням, родиною або спадковими темами. Можливо, отримаєте підтримку близьких або розв'язувати питання, що давно чекало уваги.

Близнята — руна Наутіз

Випробування, затримки або необхідність дисципліни. Але все це — на користь. Руна вказує на точку росту: те, що здається перешкодою, стане стартом змін.

Рак — руна Петр

Сильний день для інтуїції, підсвідомих процесів і рішень «серцем». Можливе відкриття або випадок, який змінить ваш погляд. Прислухайтесь до знаків.

Лев — руна Совило

Руна сонця приносить прорив, натхнення, підсилення впевненості. Те, що сьогодні почнете, матиме успіх. День перемог та ясних сигналів.

Діва — руна Інгуз

Енергія завершення і водночас зародження нового. Добре завершити незакінчені справи або закласти основу для важливого майбутнього проєкту. День спокійного росту.

Терези — руна Манназ

Фокус на комунікації, командній роботі та взаємодії з людьми. Руна допоможе знайти підтримку, порадника або партнерство, яке стане корисним.

Скорпіон — руна Халагаз

Можливі раптові зміни чи несподівані події. Вони можуть здатися хаотичними, але очищають простір і прибирають старе. Тримайте внутрішню стійкість.

Стрілець — руна Ейваз

Прогрес, рух уперед, покращення ситуації. Добрий день для роботи в парі або для переходу на наступний етап у важливій справі. Енергія розвитку підтримує вас.

Козоріг — руна Дагаз

Руна світанку приносить різкий, але позитивний перелом. Можливий новий початок, ідея або подія, що відкриє світлішу перспективу. День оновлення.

Водолій — руна Лагуз

Емоційність, інтуїція, глибина відчуттів. Добрий час для роботи з творчістю, психікою або водними практиками. Заспокійтесь і довіряйте потоку.

Риби — порожня руна

Сьогодні варто уважніше ставитися до витрат та енергії. Уникайте імпульсивних рішень. Керування ресурсами — ключ до стабільності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.